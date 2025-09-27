В Сухиндол гостите от Царевец два пъти повеждаха в резултата, но в крайна сметка ликуваха домакините

Отборът на „Лозен 1924“ се наложи над „Изгрев 93“ /Царевец/ с 3:2 в среща от третия кръг на първенството на Елитната областна футболна група.

Двубоят на стадиона в Сухиндол бе интересен и приятен за гледане като предложи много интересни моменти пред двете врати.

Преди почивката гостите имаха предимство и успяха да поведат в резултата, пропуснаха и още възможности да направят аванса си по- изразителен.

Голмайсторът им Калоян Димитров вкара за 0:1 след центриране от свободен удар на Ивайло Атанасов, прехвърлило отбраната на домакините.

На два пъти партньорът на Димитров в атака Цветомир Блажев остава сам срещу вратаря на сухиндолци, но не успя да отбележи.

През паузата старши треньорът на „Лозен 1924“ Веселин Геновски реагира с две смени, а малко след началото на второто полувреме направи още две и това промени картината на терена.

В 65- ата минута Мартин Иванов центрира от корнер и Даниел Димитров с глава изравни- 1:1. 180 секунди по- късно обаче комбинация между Атанасов, Димитров и Цветомир Блажев бе завършена от последния с точен изстрел за 1:2 и „Изгрев 93“ отново дръпна в резултата.

Този път преднината на гостите не оцеля дълго, защото в 75- ата минута Станислав Костадинов бе изведен фронтално срещу вратата им и възстанови равенството- 2:2.

До края и двата тима атакуваха в търсене на решително попадение, но до него стигнаха сухиндолци.

В последната 90- ата минута Алекс Паунчев влезе отдясно и центрира, а в разбъркването Даниел Димитров се оказа на точното място, стреля от трудна позиция намери мрежата за 3:2.