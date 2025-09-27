Днес отбелязваме Световния ден на туризма

Началото на честването на този ден е поставено през 1980 г. от Световната организация по туризъм, като целта е повишаване на информираността за значението на туризма и неговия принос към глобалното развитие и устойчиво бъдеще.

Миналата година честването бе обвързано с тема „Туризъм и мир“.

По последни данни на Световната организация по туризъм почти 690 милиона туристи са пътували в чужбина в периода януари – юни, което е с около 33 милиона повече, отколкото през същия период на 2024 г., сочат данни от най-новото издание на Световния туристически барометър, в което се оценява представянето на сектора по региони и подрегиони през първите шест месеца на 2025 година.

Въпреки глобалната несигурност, се очаква търсенето на пътувания да остане устойчиво през останалата част от годината.

Прогнозата на организацията ООН по туризъм за януари за ръст от 3 до 5 на сто на международните пристигания за 2025 г. остава непроменена.

В контекста на тези данни генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили, цитиран на интернет страницата на организацията, акцентира върху необходимостта от гаранции за това растежът в туризма да е устойчив и приобщаващ в партньорство с всички местни заинтересовани страни.

Африка отбеляза 12 процента увеличение през януари-юни 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година,

сочат данни от проучването на Световната организация по туризъм.

Европа е посрещнала близо 340 милиона международни туристи през първата половина на 2025 г., което е с около 4 на сто повече отколкото през 2024 г. и 7 на сто повече спрямо 2019 година.

В проучването се изтъква, че туризмът в Централна и Източна Европа продължава да се възстановяват с ръст от 9 на сто, но е с 11 на сто под нивата от 2019 г., според наличните данни.

Северна и Южна Америка отбелязва ръст от 3 на сто през периода януари-юни 2025 г.,

със смесени резултати в различните подрегиони, сочат още данни от проучването. Близкият изток регистрира 4 на сто по-малко пристигащи през този шестмесечен период. Пристиганията в Азия и Тихоокеанския регион са се увеличили с 11 на сто.

Някои от най-високите темпове на растеж сред големите дестинации

през първата половина на 2025 г. са отчетени от Япония и Виетнам (+21 на сто), Република Корея (+15 на сто), Мароко (+19 на сто), Мексико и Нидерландия (+7 на сто). Малайзия и Индонезия са регистрирали ръст от 9 на сто, а Хонконг (Китай) – 7 на сто, въпреки че пристиганията са били малко под нивата от 2019 г. в тези дестинации.

Най-популярните световни дестинации Франция (+5 на сто до май) и Испания (+5 на сто) също отбелязаха солиден ръст на пристиганията през този период, коментират от Световната организация по туризъм.

Глобалната заетост в местата за настаняване достигна 69 на сто през юни 2025 г., малко под 70 на сто през юни 2024 г. Заетостта достигна 71 на сто през юли 2025 г. (същото като през юли 2024 година).

Месечните данни за приходите от международен туризъм показват силни резултати до юни 2025 г. в основни дестинации като Япония (+18 на сто), Обединеното кралство (+13 на сто до март), Франция (+9 на сто), Испания (+8 на сто) и Турция (+8 на сто).

Икономическите и геополитическите фактори продължават да представляват сериозни рискове

Както и в предишни проучвания, в септемврийското се посочват, като двете най-големи предизвикателства, които ще окажат влияние върху международния туризъм през 2025 г., високите разходи за транспорт и настаняване, както и други икономически фактори, посочва Световната организация по туризъм.

Прогнози на организацията сочат очакване инфлацията в туризма да се понижи от 8 на сто през 2024 г. до 6,8 на сто през 2025 г., но да остане доста над стойността отпреди пандемията от 3,1 на сто и значително над общата инфлация (4,3 на сто). Туристите ще продължат да търсят добра цена, но биха могли да пътуват и по-близо до дома си, да правят по-кратки пътувания или да харчат по-малко в отговор на повишените цени.

Несигурността, произтичаща от икономическото и геополитическото напрежение, също може да повлияе на доверието при пътуванията, посочват от организацията.

Прогнозните очаквания сочат положителна, макар и все още предпазлива перспектива за 2025 г. като цяло.

Туризмът в България

По данни на Евростат малко над 40 на сто от българите през миналата година не са могли да си позволят едноседмична почивка. От населението на ЕС на възраст 16 или повече години 27 процента не са могли да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома през 2024 година.

Този дял е намалял с 1,5 процентни пункта в сравнение с 2023 г. и е значително по-нисък (с 10,6 процентни пункта), отколкото преди десетилетие, отчете наскоро Евростат.

Най-висок дял на хората, които миналата година не са могли да си позволят едноседмична ваканция, е регистриран в Румъния (58,6 на сто), Гърция (46 на сто) и България (41,4 на сто).

Най-нисък дял се наблюдава в Люксембург (8,9 на сто), Швеция (11,6 на сто) и Нидерландия (13 на сто).

Оповестени неотдавна най-нови данни на Евростат сочат, че България е на шесто място сред държавите от Европейския съюз по ръст на броя на нощувките в туристически обекти през първото полугодие на 2025 година.

Близо 9,86 милиона нощувки са отчетени в страната за периода януари-юни 2025 г. спрямо 9,26 милиона за същите месеци на 2024 г., което представлява увеличение от 6,4 на сто. Общо в Европейския съюз през първото полугодие са регистрирани 1,279 милиарда нощувки в туристически обекти, което отговаря на ръст от 2,3 на сто спрямо същия период на миналата година, когато бяха 1,249 милиарда.

Годината за българския туризъм започна с двуцифрен ръст на пътуванията на българите в чужбина и с минимален спад при посещенията на чужденци в страната.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2025 г. бяха 600 400 или с 11,7 на сто повече в сравнение с януари 2024 година. Посещенията на чужди граждани в България през този месец бяха 739 000 или с 0,3 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Последни данни на Националния статистически институт за юли сочат, че пътуванията на български граждани в чужбина са били 1 006 300 или с 16,8 на сто повече на годишна база, е посещенията на чужденци са били 2 004 700, което е с 5,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки в България от началото на годината се развиват с положителен темп, като през януари статистиката отчете увеличението им 24 на сто спрямо същия месец на предходната година до 112,9 млн. лв., като 60,1 млн. лв. бяха от български, а 52,8 млн. лв. – от чужди граждани.

Данните за юли сочат ръст на приходите с 15,9 на сто на годишна база, като те достигнаха до 608,1 млн. лв., от които 424,8 млн. лв. са от чужди, а 183,3 млн. лв. – от български граждани.

Само дни след официалното честване на Световния ден на туризма Пловдив ще приеме най-елитните експерти във винения туризъм на Деветата Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН на 6 и 7 октомври.

Министърът на туризма Мирослав Боршош и генералният секретар на специализираната агенция към ООН Зураб Пололикашвили подписаха в началото на май споразумението за домакинството на България на конференцията. Споразумението за организацията на събитието бе сключено в централата на световната организация в Мадрид.

Деветата Глобална конференция за винен туризъм се очаква да събере представители от 160 държави, членуващи в Организацията,

което ще допринесе за положителния имидж, реклама и видимост на страната ни и ще утвърди България като целогодишна дестинация на световната туристическа карта, съобщиха през април от Министерския съвет.

Провеждането на събития от подобен ранг у нас ще позволи да засилим позициите си на международно ниво и да развием устойчиви и конкурентни политики в сектор туризъм както на европейско, така и на световно ниво, изтъкнаха тогава от пресслужбата на кабинета.

Преди началото на конференцията в Пловдив министърът на туризма Мирослав Боршош представи началото на националната кампания „Следвай пътя на виното“ (Wine leads the way) на Министерството на туризма за популяризиране на винения туризъм в България по време на събитие, състояло се в средата на месеца в Националния пресклуб на БТА в София. Част от кампанията е новата рубрика на БТА „Следвай пътя на новото БГ ВИНО“ (New BG WINE leads the way) за новините от българските винарни през 2025 година.