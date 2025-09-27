Дублиращият отбор на „Етър ВТ“ изпусна победата при гостуването в Левски

Силен мач изигра вторият отбор на „Етър ВТ“ при гостуването на „Левски-2007“ от шестия кръг в първенството на Северозападната Трета лига.

„Виолетовите“ водеха с 2:0 до 80-ата минута, но изпуснаха победата в самия край и срещата завърши наравно 2:2.

Първата част завърши без голове, въпреки че в 23-ата минута капитанът Костадин Белалиев можеше да открие за гостите.

Най-куриозният момент бе малко преди това, когато силен удар на Стефан Йорданов топката срещна главата на рефера Даниел Цолов и го простря на терена.

Съдията обаче стана с усмивка и продължи ръководенето на мача.

През второто полувреме натискът на „виолетовите“ се усили.

След удар на Калоян Ненчев топката мина до гредата, но в 53-ата минута гостите поведоха.

Християн Цветков напредна, финтира бранителите и пусна пред вратата на Калоян Ненчев за 0:1.

Домакините опитаха да отговорят и първо от фаул Ивайло Раденцов принуди Радослав Рашков да вади в корнер.

Последва нов пряк свободен удар за „Левски-2007“ и отново Раденцов стреля в напречната греда.

В 75-ата минута Калоян Ненчев проби отляво и подаде на празна врата на влезлия малко преди това Димитър Байдаков, който вкара за 0:2.

Етърци бяха на крачка от успеха, но в 80-ата минута след удар на Асен Медведев топката отиде у Венцислав Миленов, който намали на 1:2.

Три минути преди края след центриране отново Миленов в купа от играчи бе най-съобразителен и измъкна точката за домакините – 2:2.

Младите етърци са на пето място, а в събота приемат шестия „Бдин“ (Видин), който пък е съперник после и на първия „виолетов“ отбор за Купата на България.

„Етър ВТ“: Радослав Рашков, Антони Ангелов, Боян Вълчев, Марин Пендов, Стефан Йорданов, Кристиян Кънчев, Костадин Белалиев, Християн Цветков, Траян Димитров, Тонислав Донков, Калоян Ненчев.