Гол на Кристиян Иванов донесе на „студентите“ пета поредна победа в първенството

Победа с 1:0 над гостуващия „Партизан“ (Червен бряг) записа свищовският „Академик“ в среща от шестия кръг в първенството на Северозападната Трета лига.

През седмицата тежка травма извади от строя капитана Борислав Марков, контузия попречи и на халфа Петър Петров да вземе участие в двубоя. Това постави треньора Кириякос Георгиу пред сериозно предизвикателство в средата на терена.

„Студентите“ започнаха двубоя активно и още в 10-ата минута точен удар на Николай Янков бе отразен от вратаря на гостите. В 38-ата минута Ростислав Данчев бе повален в наказателното поле и домакините получиха дузпа. Благовест Ленков застана зад топката, но ударът му премина покрай левия страничен стълб и резултатът остана 0:0 до почивката.

След подновяването на играта натискът на свищовлии продължи. В 52-рата минута новопоявилият се в атака Кристиян Иванов засече с глава прецизно центриране на Митко Русанов и откри резултата – 1:0. Голмайсторът посвети попадението на контузения капитан Борислав Марков, като развя фланелка с неговия номер.

В оставащото време вратарят Християн Стоянов се намеси решително веднъж и запази своята „чиста мрежа“ за пореден мач.

Така „Академик“ постигна пета поредна победа от пет срещи и остава единственият отбор в групата със стопроцентов актив. Следващата седмица „студентите“ гостуват на ФК „Ловеч“ в дербито на кръга.

Текст снимка: Футболистите на „Академик“ излязоха преди мача с „Партизан“ облечени с тениски в подкрепа на капитана на отбора Борислав Марков, който получи контузия през седмицата.