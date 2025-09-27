Кулинари от Тутракан до Свиленград представиха на отрупани маси шедьоври с орех в Долна Оряховица

Майстори кулинари и фолклорни изпълнители от цялата страна се събраха в Долна Оряховица за третото издание на Националния фолклорно-кулинарен конкурс „Магията на ореха“. Празникът се организира от НЧ „Христо Козлев – 1883“, със съдействието на кметството и Община Горна Оряховица.

„Орехът е част от нашата земя и нашите традиции, от бита на всяко българско семейство.

Зад неговата здрава черупка се крие ценен дар – богатството, което ни напомня, че истинската стойност често е скрита там вътре.

Да пазим и предаваме наследството на нашия край, обърна се към присъстващите кметът на Долна Оряховица Веско Ирибаджаков.

Гости на празника бяха кметът на Общината Николай Рашкови, председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов, заместник-кметът Петя Иванова и секретарят на Общината Габриела Шилкова.

„Нека участниците в този кулинарен конкурс да получат собствено удовлетворение и да бъдат оценени високо от журито.

Знаете, че орехът е символ на мъдростта.

Пожелавам ви да се представите отлично в конкурсната програма, а ние винаги ще ви подкрепяме, обърна се към домакини и гости кметът на Общината Николай Рашков.

Близо 30 майстори – от Тутракан до Свиленград, бяха изложили своите кулинарни шедьоври на щандовете пред читалището в Долна Оряховица.

В кулинарната изложба участниците представяха изключително разнообразие от основни ястия, десерти и напитки,

в които задължително присъстваше орехът.

Торти, хлябове, сладкиши, солени изделия, рибници, пълнени чушки, ликьори, че дори и суджук, пресован между орехови дъски и още, каквото би могъл да си помисли човек, бяха подредени по щандовете.

Жури в кулинарния конкурс бяха любимците от различни издания на формата Hell’s Kitchen Цветомира Миленова, Патрицио Бордигони и горнооряховчанинът Ивайло Иванов.



И докато от едната страна течеше кулинарна битка, то на сцената пред читалището се редуваха изпълнители и състави от цялата страна, които се състезаваха в музикалния раздел.

Техните изпълнения бяха оценявани от професионално жури в състав: Милен Иванов, Полина Порумова и Петър Георгиев.

И тяхната задача изобщо не беше лесна, защото трябваше да изберат най-добрите сред близо 50-те изпълнители и състави, дошли от различни кътчета и етнографски области на България.

Фолклорният маратон в Долна Оряховица завърши с концерт на Цветелина.