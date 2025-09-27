Със стилно тържество и изискана вечеря „Екстрапак” отбеляза 30-годишния си юбилей (СНИМКИ)

Със стилно тържество и петстепенна изискана вечеря с авторско меню на главния готвач на Бизнес Център Велико Търново шеф Стоян Дачев,

една от най-големите фирми в региона – „Екстрапак”, отбеляза 30-годишния си юбилей.

Над 150 гости – приятели, партньори и служители на водещия производител на опаковки в страната, се насладиха на приятната атмосфера и великолепните ястия. Готвачът наистина се бе постарал. Последователно бяха поднесени салата „Градинска хармония” с микс от свежи салати с биволско сирене, малини, билково песто и акациев мед; предястие „Морска фантазия” (чийзкейк с маринован паламуд, хайвер от дива сьомга и редукция от червено цвекло) и още едно предястие – „Земна елегантност”.

Кулминация бе основното ястие, наречено „Горска приказка” – великолепно изпечен фазан със сос от сини сливи, боров качамак и крем от авокадо.

Десертът също бе пиршество за небцето – смокини, запечени с тръстикова захар върху овесена бисквита с крем от краве сирене, трюфел и макадамия. Всяко едно от тях бе придружено с качествени вина на Винарна „Ялово”, които лично енологът и собственик на избата Димитър Димов представяше. За всеки гост имаше персонален подарък – кутия с бонбони с юбилейна опаковка и с името му върху нея.

А преди тържествената вечеря всеки новодошъл бе посрещан във фоайето с чаша вино и изпълнения на арфа на живо. Един час за срещи със стари приятели, създаване на нови контакти, сладки приказки и подаръци за домакините.

Водещ на тържеството бе Петя Георгиева – съпруга на изпълнителния директор Милен Георгиев.

За доброто настроение и музикален комфорт се погрижиха диджея Тихомир Тодоров и талантливите възпитаници на СУ „Емилиян Станев” Иван Димитров и Алекс Момински… А носителката на множество награди от наши и международни конкурси Кристина Енчева доказа с изпълненията си, че вече е готова за голямата сцена.

С „Добре дошли!” поздрави присъстващите изпълнителният директор на „Екстрапак” Милен Георгиев.

„Виждам тук толкова много хора, с които през тези 30 години сме споделяли общ път. Ние сме във Велико Търново, град с невероятна история. Ще си позволя и аз да споделя накратко историята на нашата фирма. Тя започна с т.нар. преход, продължаващ и до днес. Бяхме млади студенти, разбирахме много добре физиката, математиката. Бизнеса не го разбирахме, но се учехме в движение и имахме много голяма енергия.

Искам да благодаря на нашите партньори, на всички вас. На всички, които ни изчакваха да си платим сметките, да доставим поръчките, помагаха ни и ни съветваха по нашия път, за да продължим напред.

Ние сме млада 30-годишна фирма, първоначално бяхме петима ентусиасти, сега сме сравнително голям екип с още по-големи цели. В годините напред строим заводи, усвояваме кръгови технологии, дигитализираме се, борим се с бюрокрацията. И въобще няма да ни е скучно. Но тази вечер сме се събрали на вкусна храна с интересни качествени вина и искам да вдигна тост за партньорството, за миналото, което ни направи силни заедно, за настоящето, което споделяме и за бъдещето, което изграждаме. Наздраве!”, обърна се към всички Милен Георгиев.

Малко по-късно видеопътешествие с безброй фотоси на големия екран преведе присъстващите през 30-годишната история на „Екстрапак”, към следващите десетилетия.

Ана Райковска

Сн. авторката