В Севлиево съперниците си поделиха по едно полувреме, „железничарите“ си тръгнаха с точка

С равенство 1:1 завърши дербито между водения от Сашо Ангелов и Тодор Колев ФК „Севлиево“ и горнооряховския „Локомотив“ за първенство на Втора лига. Двата отбора направиха мач с доста добро качество, динамика и непрекъснати атаки към двете врати. В общи линии първото полувреме бе за „железничарите“, а второто – за домакините. Още в началото Иван Аврамов стреля до гредата, а в 17-ата минута чисто положение имаше за севлиевци, но вратарят Кристиян Милушев извади удара на излезлия срещу него Емил Колев. „Локомотив“ отговори с изстрел на Жулиян Иванов до гредата. Гостите обаче имаха надмощие и в 21-ата минута Панайот Пасков със страхотен шут нацели напречната греда, а в 33-ата стигнаха и до гол. След пас отляво Иван Аврамов насочи топката във вратата за 0:1. Малко преди почивката и опасен удар с глава на Мариян Иванов бе спасен от вратаря. ФК „Севлиево“ доминираше през второто полувреме. В 66-ата минута Георги Николов отляво намери Едвин Джеси и той се разписа – 1:1. Четири минути след това пък удар на Добрин Петров бе спасен от вратаря Милушев. И двата отбора търсеха до края победен гол, но не стигнаха до него. В 73-ата минута Айени стреля опасно до вратата на домакините, а при ответната атака Сантиаго Монтоя излезе сам срещу Милушев, но ударът му мина до гредата.Локомотивци са пети с 15 т., но с два мача повече от „Пирин“ и с един от „Миньор“, които са с по 13. ФК „Севлиево“ е 12-и със 7 точки.

„Локомотив“: Кристиян Милушев, Теодор Райков, Мариян Иванов, Михаил Минков, Пламен Аршев, Иван Аврамов, Педро Майнис, Панайот Пасков, Яхкуро Раймар, Ебензер Симонс, Жулиян Иванов.

 

