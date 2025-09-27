Ябълкови кюфтета, ватрушки и сангрия с ябълки опитаха на кулинарен фестивал в Михалци

Михалци бе домакин на второто издание на колоритния кулинарно-фолклорeн фестивал „Ябълков цвят”, който се проведе в съботния ден, с основен организатор НЧ „Съединение – Михалци – 1870“.

И макар че участниците кулинари бяха от 7 селища от Павликенската община и на практика конкурсът се превърна в регионална надпревара, той пожъна огромен успех и бе уважен от зам.-министъра на земеделието и храните Стефан Бурджев.

Официални гости бяха и кметът на Павликени инж. Емануил Манолов, д-р Диана Митева – музеолог и преподавател във ВУАРР – Пловдив, почетният гражданин на Павликени Ганчо Александров. А кметовете на Бяла черква и Дъскот също бяха на фестивала, но не сред гостите, а до щандовете, редом със своите участници.

Кулинарните изкушения, задължително с ябълка, оценява безпристрастното жури в състав: председател инж. Емануил Манолов, професионалният готвач Елена Божанова и Ганчо Александров.

А на масите наистина имаше на какво да се диви човек.

Като австралийска салата с рукола, ябълка, печена тиква, синьо сирене и цвекло, както и безалкохолна и алкохолна сангрия с ябълки, представени от Тина Сантос и отличени с първо място, бразилски бонбони „бригадейро” с ябълки, захаросани ябълки, щрудели, ябълков пай, руло с ябълки, палачинки от ябълки, сладки рогчета с ябълков крем, крем супа с червено цвекло и ябълки, пълнени ябълки със сирене, захаросани и панирани ябълки, сокове, кексове, мъфини, бисквити и още, и още вкусотии.

И тъй като в „Мусина калпаво нема”, пет човека от селото грабнаха три от наградите.

Първо място в категорията „Десерти” спечели Френският сладкиш с ябълки на Галина Симеонова, трето място с ватрушки зае Хелена Данилова, а екипът на селото взе и приз за цялостно представяне и най-голямо видово разнообразие.

Освен в тази категория, кулинарите се състезаваха в „Предястия и основни ястия” и „Напитки”.

В първата категория безапелационно първо място бе отредено на ябълковие кюфтета.

За най-атрактивен щанд призът отиде в гр. Бяла черква, а обърнатият ябълков сладкиш от с. Михалци си спечели наградата за най-автентично ястие.

И тъй като най-оспорвано бе при десертите, журито бе принудено да присъди две първи, две втори и две трети места в категорията.

Докато то си вършеше работата, известната народна певица Ана Борисова, с корени от Михалци, радваше и веселеше всички с изпълненията си, а на мегдана се извиха хора.

За нея бе чест да излезе пред читалището, от което е тръгнал творческият й път.

Ана Райковска