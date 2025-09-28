Хандбалният шампион при мъжете стартира сезона с победа в Добрич

Силно начало на новия сезон за хандбалния шампион на България – „Локомотив“ (Горна Оряховица) , който в първия кръг на А-РХГ победи като гост тима на „Добруджа“ (Добрич) с резултат 21:28.

Двубоят се изигра в спортна зала „Русалка“ в Добрич и предложи динамична игра, в която гостите наложиха своя ритъм още от първите минути.

Срещата започна с гол за „железничарите”, който даде сигнал за пълната доминация на гостите през първата част. До 10-ата минута шампионите водеха с 3:6, като контролираха играта и успешно неутрализираха опитите на „Добруджа“ да се върне в мача. В 20-ата минута резултатът вече бе 6:10, а до края на полувремето тимът от Горна Оряховица не отстъпи инициативата и се оттегли на почивката с преднина от три гола – 11:14.

След подновяването на играта „Локомотив“ демонстрира шампионски характер и още в първите пет минути реализира четири попадения, с които резултатът набъбна до 12:18. В средата на второто полувреме преднината достигна девет гола – 13:22, с което до голяма степен мачът бе решен.

До края домакините от „Добруджа“ се опитаха да върнат интригата, но опитният състав на „Локомотив“ не допусна обрат и затвори двубоя при крайното 21:28 . Така хандбалистите от Горна Оряховица започнаха защитата на титлата по категоричен начин и показаха, че и този сезон ще бъдат основен фаворит за златните медали .

В следващия кръг „Локомотив“ ще търси нова победа срещу отбора на „Осъм” (Ловеч) в ДКС „Васил Левски” гр. Велико Търново.

„Доволен съм от победата и от начина, по който започнахме сезона. Играхме концентрирано, което ни позволи постепенно да си изградим комфортна преднина. Въпреки това трябва да сме наясно, че шампионатът тази година ще бъде изключително оспорван. Отборите са с доста изравнени възможности и всяко отпускане или подценяване може да се окаже фатално. Имаме още върху какво да работим. Видяха се моменти на колебание, които в по-равностоен мач могат да ни струват скъпо. В движение ще изчистваме грешките и ще се стремим към постоянство във всяка среща. Първата крачка е направена, но сезонът е дълъг и тепърва започват сериозните изпитания,“ заяви старши треньорът на „Локомотив” Йордан Димитров

„Локомотив“: Любен Иванов, Георги Маринов, Михаил Пенев, Георги Василев, Любослав Димитров, Кристиян Йорданов, Николай Нейчев, Петър Николов, Станислав Добрев, Тодор Калчев, Николай Генов, Владислав Йоргов, Велизар Драганчев, Божидар Симеонов.