Горна ОряховицаСпорт

Хандбалният шампион при мъжете стартира сезона с победа в Добрич

БОРБА БГ 10 четения 0 Comments

Силно начало на новия сезон за хандбалния шампион на България – „Локомотив“ (Горна Оряховица) , който в първия кръг на А-РХГ победи като гост тима на „Добруджа“ (Добрич) с резултат 21:28.

Двубоят се изигра в спортна зала „Русалка“ в Добрич и предложи динамична игра, в която гостите наложиха своя ритъм още от първите минути.

Срещата започна с гол за „железничарите”, който даде сигнал за пълната доминация на гостите през първата част. До 10-ата минута шампионите водеха с 3:6, като контролираха играта и успешно неутрализираха опитите на „Добруджа“ да се върне в мача. В 20-ата минута резултатът вече бе 6:10, а до края на полувремето тимът от Горна Оряховица не отстъпи инициативата и се оттегли на почивката с преднина от три гола – 11:14.

След подновяването на играта „Локомотив“ демонстрира шампионски характер и още в първите пет минути реализира четири попадения, с които резултатът набъбна до 12:18. В средата на второто полувреме преднината достигна девет гола – 13:22, с което до голяма степен мачът бе решен.

До края домакините от „Добруджа“ се опитаха да върнат интригата, но опитният състав на „Локомотив“ не допусна обрат и затвори двубоя при крайното 21:28 . Така хандбалистите от Горна Оряховица започнаха защитата на титлата по категоричен начин и показаха, че и този сезон ще бъдат основен фаворит за златните медали .

В следващия кръг „Локомотив“ ще търси нова победа срещу отбора на „Осъм” (Ловеч) в ДКС „Васил Левски” гр. Велико Търново.

„Доволен съм от победата и от начина, по който започнахме сезона. Играхме концентрирано, което ни позволи постепенно да си изградим комфортна преднина. Въпреки това трябва да сме наясно, че шампионатът тази година ще бъде изключително оспорван. Отборите са с доста изравнени възможности и всяко отпускане или подценяване може да се окаже фатално. Имаме още върху какво да работим. Видяха се моменти на колебание, които в по-равностоен мач могат да ни струват скъпо. В движение ще изчистваме грешките и ще се стремим към постоянство във всяка среща. Първата крачка е направена, но сезонът е дълъг и тепърва започват сериозните изпитания,“ заяви старши треньорът на „Локомотив” Йордан Димитров

„Локомотив“: Любен Иванов, Георги Маринов, Михаил Пенев, Георги Василев, Любослав Димитров, Кристиян Йорданов, Николай Нейчев, Петър Николов, Станислав Добрев, Тодор Калчев, Николай Генов, Владислав Йоргов, Велизар Драганчев, Божидар Симеонов.

 

Вижте още

150 години град Горна Оряховица – съвместна инициатива на Историческия музей и Община Горна Оряховица – І част /СНИМКИ/

БОРБА БГ 386 четения 0

Победа и равенство за „виолетовите“ футболни таланти

БОРБА БГ 67 четения 0

Опитът надделя над младостта, „Мастър Пик“ спечели Купата на кмета на Община Велико Търново

БОРБА БГ 1115 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *