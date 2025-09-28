"Янтра"
Кошмарно първо полувреме за тръмбешчани, берковчани ги разпиляха

„Янтра“ /Полски Тръмбеш/ загуби с 2:4 домакинството на „Ком- Берковица“ от шестия кръг в първенството на Северозападната Трета лига.

Първото полувреме се разви кошмарно за домакините.

Грешките им бяха безмилостно наказани от съперника.

След центриране на Ангел Цолов, Митко Панов откри с глава, само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Той удвои в след подаване на Георги Цеков в 10-ата минута. В 30-ата пък Николай Джанков направи резултата категоричен. Десетина по-късно, Николай Христов вкара дузпа за 0:4.

Тръмбешчани си поеха въздух през паузата и заиграха по- добре след нея. Явор Генчев намали в началото на втората част.

В 71-ата минута Любомир Генчев реализира наказателен удар за окончателното 2:4. Домакините имаха и други голови възможности, но не им достигна точност, за да отбележат, а и вратарят на берковчани бе сигурен.

В класирането „Янтра“ е на осмо място с пет точки и мач по- малко.

 

 

