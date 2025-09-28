Мъж, заплашвал семейство с убийство с електрически трион, обжалва условна присъда

48-годишен мъж, заплашвал съпрузи и сина им с убийство, обжалва условна присъда. С решение от 21 януари 2025 г. Районен съд – Свищов е признал подсъдимия Данаил Д. за виновен за това, че на 27 април и на 11 май 2020 г. в свищовското село Горна Студена, е отправил закани за убийство към Н. К. ,и към съпругата му М.К.

Драмата се разиграла след възникнал конфликт. В района на помпената станция на с. Горна Студена, разлютеният мъж грабнал моторен трион в работно състояние и го насочил към Н. К. и синът му Д.К. като заявил: „Ще ви отрежа главите“.

В средата на април 2020 г. в центъра на село Горна Студена, подгонил Д. К. като крещял: „Ела сега тук! Ще те убия!” .

Заради тези деяния първоинстанционният съд наложил на Данаил Д. наказание от 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на постъпила въззивна жалба от подсъдимия.

То се гледа за втори път от Окръжен съд – Велико Търново. Първият път Окръжен съд – Велико Търново е отменил присъдата и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Районен съд – Свищов е върнал делото на Районната прокуратура за отстраняване на допуснатите нарушения.

Поредното заседание ще е на 2 октомври в окръжната съдебна инстанция.

Веселина АНГЕЛОВА