Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“ със златен приз от „Дестинация България“

Общинската агенция по туризъм на Велико Търново „Царевград Търнов“ в лицето на нейния управител Борислав Йорданов (на снимката) получи златен приз за принос в развитието и устойчивостта на туристическия продукт в община Велико Търново.

На 26.09.2025 г. в Централния военен клуб в София списание „Дестинация България“ връчи годишните си отличия на общини, мениджъри, инвеститори, обекти и туристически услуги с добри практики, допринесли за развитието и утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация.

Критериите, по които комисията за номинациите определи наградените, са: постигнати високи резултати в туризма, устойчивост и разширяване на пазарното присъствие, прилагане на добри практики, професионален мениджмънт, иновации.

На престижната церемония присъстваха заместник- министърът на туризма Павлин Петров, народни представители, д-р Полина Карастоянова – изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, и многобройни гости.