Дневен хороскоп – прогноза за понеделник, 29 септември

Луната преминава от Стрелец в Козирог. Денят започва с известно напрежение и усещане за забавяне на плановете. В следобеда обаче енергията става по-жива и ще имаме възможност да действаме по-решително. По-важните задачи насочете за часовете след обедната почивка.

ОВЕН

Не се отказвайте

Сутринта можете да усетите известно напрежение при разговорите с колеги и близки. В следобеда ще намерите сили да се изправите пред задачите на тази седмица и да свършите онова, което имате за днес, навреме. Бъдете упорити и не се отказвайте, видите ли трудност пред себе си. В личен план ви очаква спокойствие вечерта.

ТЕЛЕЦ

Нов шанс

Финансови въпроси няма да ви дават мира в началото на днешния ден. Не бързайте да ги разрешавате или да давате мнение. В следобеда ще действате доста по-уверено, а и ще усетите прилив на енергия и късмет. Не е изключено да се появи нов шанс за развитие, който ще ви изненада приятно.

БЛИЗНАЦИ

Не ви разбират

Имате усещането в сутрешните часове, че каквото и да кажете, никой не ви разбира достатъчно добре. В следобеда ще намерите начин да се изразите по-ясно и да убедите околните в това, което мислите. Отстоявайте мнението си и действайте уверено. Вечерта отделете повече време за семейството си.

РАК

Откажете

В сутрешните часове ще усетите объркване в плановете ви. Ще имате закъснения, нищо че се стремите по всякакъв начин да наваксате с работата. В следобедните часове ще работите доста по-продуктивно и концентрирано. Ще наваксате пропуснатото. Не се съгласявайте с всичко. Възможно е да ви предложат нещо, което трябва да откажете.

ЛЪВ

Не ви разбират

Възможно е в сутрешните часове да сте по-разсеяни и да пропускате известни детайли от онова, което трябва да свършите. В повечето случаи говорите без особен смисъл и другите около вас се чудят какво точно имате предвид. В следобеда нещата ще се наредят или по-скоро ще ви държи мисълта, че денят е вече към своя край.

ДЕВА

Защитете се

Напрежение в дома е причината през първата половина от днешния ден да се чувствате нервни, недоспали и уморени. Ще се мобилизирате след обедната почивка, когато е възможно да се насъберат ангажименти с по-кратък срок. Стегнете се и действайте. Не позволявайте на колеги да ви правят забележки. Защитете се на мига.

ВЕЗНИ

Мислете позитивно

Възможно е в сутрешните часове да сте по-загрижени за бъдещето си, да имате определени тревоги относно въпроси, които не можете да разрешите сами. Притеснявате се излишно за неща, които не зависят от вас. В следобеда си насрочете срещи и разговори с позитивни хора. Хора, които могат да ви дадат съвети как да мислите по-добре.

СКОРПИОН

Повече късмет

Сутринта започвате трудно своя ден, защото каквото и да захванете, все не се получава. Изчакайте до обедната почивка. След това нещата ще се подредят доста по-лесно. Във втората час на деня ще ви дойдат оригинални идеи наум. Ще разрешите един проблем в работата и това ще ви вдъхне увереност и спокойствие.

СТРЕЛЕЦ

Губите енергия

Започвате днешния ден със силна чувствителност. Който и да ви каже нещо, вие го приемате прекалено навътре и прекарвате доста време да анализирате какво точно е имал предвид. Целият този процес губи от ценната ви енергия, която можете в следобеда да вложите в нещо продуктивно.

КОЗИРОГ

Намирате сили

В сутрешните часове ще бъдете по-отдръпнати и замислени. Не искате да пречите на никого, но и вие не искате на вас да ви се пречи. В следобеда ще намерите сили да действате по-активно по текущите задачи. А работа в момента имате. Ще успеете да я разпределите така, че всичко да ви бъде наред.

ВОДОЛЕЙ

Успешен следобед

Възможно е да усетите напрежение сутринта при общуването си с екипа в службата или с партньорите, ако имате частен бизнес. Не правете заключения. Пазете нервите си и насочете своето внимание към следобеда, когато е по-благоприятното време за всяко едно начинание. Най-вече за разговори и обсъждания.

РИБИ

Очаквайте подкрепа

В сутрешните часове са възможни недоразумения на работното място. Ако им обърнете внимание, ще задълбочите кризата. Ако ги оставите да отминат от само себе си, ще изберете по-благоприятния начин за справяне. В следобеда ще имате повече енергия и ще постигнете добри резултати. Очаквайте подкрепа.

Хороскоп за родените на 29.09. – Честит рожден ден! През следващата една година не се страхувайте да покажете по-здрава работа в служебен план и да приемете нови предизвикателства в личен. Годината изисква от вас да се развивате. Тя е активна и ще ви награди със заслуги, ако проявите инициатива.

Тодор Емилов-Тео