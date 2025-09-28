Разядка с вкус на луканка и течен шоколад без захар станаха хит на първия биофест в старата столица

За три дни във Велико Търново затуптя сърцето на българското екопроизводство

ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРЕВЪРНА В СЦЕНА НА БЪЛГАРСКОТО БИОПРОИЗВОДСТВО. В продължение на три дни паркът „Марно поле“, облечен в есенна украса, посрещаше хиляди посетители, които се докоснаха до иновативни здравословни продукти. Това се случи в рамките на първия за страната ни Национален биофест, организиран от Министерство на земеделието. На място бяха презентирани уникални биохрани, напитки, козметика и други сертифицирани артикули, насочени към устойчив начин на живот. Събитието премина и с богата културна и фолклорна програма.

Стартът на форума бе даден от министъра на земеделието д-р Георги Тахов и кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов. Двамата бяха посрещнати с пищна погача, направена изцяло с биопродукти. Официални гости бяха също бившият председател на Народното събрание и настоящ такъв на ресорната парламентарна комисия Цвета Караянчева и областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева.

„Затвърждаваме традициите и неслучайно правим феста във Велико Търново. Селското стопанство и земеделието в България се развиват не само в посока конвенционално производство, а и в посока биологично производство. Биологичното земеделие е символ за добра и качествена храна, на развитието и припознаването му от младото поколение“, заяви агроминистърът д-р Тахов.

От сцената той посочи, че в страната вече има над 5600 сертифицирани биопроизводители, а контролираните площи достигат близо 200 хиляди хектара. Изтъкна също, че биоземеделието е не просто алтернатива, а реален път към по-устойчиво и екологично земеделие.

По време на мероприятието бяха раздадени първите годишни награди за производителите на сертифицирани продукти.

Със званието „Биопроизводител на годината“ бе удостоен земеделският стопанин Владимир Кънев. Той отглежда 250 кошера в района на Павликени. Приза му връчи лично агроминистърът.

Заместник-министърът на земеделието д-р Лозана Василева поднесе отличието „Най-добро биопредприятие“ на съдружниците Христо Близнаков и Павел Желязков, които произвеждат пресни биомалини, череши и сливи и ги влагат в сокове, сушени и замразени плодове.

Директорът на дирекция „Биологично производство“ към ресорното министерство удостои Община Троян за иновативен подход в детското хранене чрез въвеждане на натурални биопродукти.

Призът „Област с най-много биопроизводители“ бе връчен на област Бургас, където са регистрирани 396 такива.

Отличия получиха и Община Своге – за осигуряване на достъп до биопродукти в детското, училищното и социалното хранене, и семейна компания за най-добър биомаркетинг със своите солети и енергийни барчета.

Във форума участваха над 70 фермери и биопроизводители. Повечето от тях предлагаха безплатна дегустация на своите продукти.

С чаша с лимонада посрещаше всички Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и биопроизводител на ягодов плод, от Троян. Той отглежда 35 дка малини.

„Тази година малините се развиват трагично в моя район, защото първо ги натиснаха студовете, а след това дойдоха високите температури и продължителното засушаване. Затова пък моите колеги от високите части на България, например в Самоковското плато, където има насаждения на 1300 м височина, успяха да си запазят реколтата. Голямата изненада е, че на 27 септември в България имаме малинобер. На по-високите места реколтата закъсня с месец“, коментира Петков.

Споделя, че реализира продукцията си само в България и има постоянни клиенти, които изкупуват малините веднага. Неговата домашна лимонада и сиропи се продаваха по 3 лв. на биофеста, а по принцип всеки артикул струва по 5 лв.

Нашествие от любопитни имаше и на щанда на Димитър Василев, който е представител на семейна говедовъдна ферма от Източни Родопи, в землището на село Горно поле. Споделя, че отглеждат едрите животни в екологично чист район, които лятото са на паша на 2000 м височина в парк Рила.

„Имаме говеда от три породи – българско сиво, родопско и успешно ги кръстостваме с френската порода обрак. Родителите ми са основали фермата през 1994 г., като започнали с 5 животни, а в момента са 1500. Цялата фамилия участва в работата. Вече 5 години имаме своя кланица с преработвателен цех и създаваме наши продукти“, разказа Димитър.

Сподели, че най-новият артикул е т.нар. терин колаген. Като консистенция той се доближава до тази на пастет, но е малко по-течно. Може да се маже на филийка и да се поднася като разядка. Както подсказва името му, съдържа колаген, а рецептата е вдъхновена от Франция.

Интерес за посетителите бяха представените на щанда детска серия телешко биомесо, както и телешки бульон, колбаси като суджук, луканка, саздърма, чоризо, пастърма, бахур и др.

Опашка имаше и пред щанда на Иван Мутафчиев от Банско, който има мандра и цех в Разлог.

Прави плодови бонбони, пармезан без мляко, а изцяло на плодова основа и абсолютният хит сред артикулите му е вегетарианска луканка.

„Идеална е за мезе за бира. Съдържа червено цвекло, семки от тиква, ябълка, морков и подправки. Може да се възприема и като витаминозна бомба. Около 50 броя са изкупени за първите 3 часа“, сподели той.

Плодовите бонбони пък са на основата на фурми, с натрошен пълнеж от различни видове какаов крем и ядки. Всички вложени суровини са български.

Тота Петрова от малка семейна ферма от Луковит обра овациите на хората с полезен течен шоколад без захар. Продуктът е подходящ за деца, диабетици, спортисти и всички останали, защото е изцяло натурален. Съдържа какаово масло, ядково лешниково мляко, сусамов тахан, мед и рожково брашно.

Освен него голям интерес имаше и към разядка, която има вкус за луканка, но вместо да се реже на тънко, се яде с лъжица. В рецептата вместо месо присъства хумус, но вкусът е идентичен.

На място можеха да се видят още десетки креативни и оригинални стоки, както и пресни плодове, зеленчуци и ядки, отгледани без химия и вредни препарати.

Колоритът на празника се допълваше от кулинарни зони около Летния театър. Там се предлагаха апетитни мръвки, опечени на скари, а майсторско готвене показаха Ути Бъчваров и шеф Таньо Шишков.

Гвоздеят на първата вечер беше концертът на Васил Найденов, а във втората – на Графа.

През следващите два дни звездното участие се допълваше от Ники Кънчев, д-р Енджи Касабие, Биляна Йотовска, Ива Екимова, и др.

В неделя пък беше монтиран специален екран, на който посетителите имаха възможността на наблюдават на живо финала на Световното първенство по волейбол, в което участва българският отбор.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката