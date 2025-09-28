Сашо Ангелов и ФК „Севлиево“ се разделиха

Пътищата на старши треньора Сашо Ангелов и ФК „Севлиево“ се разделят, съобщиха от клуба на страницата си в социална мрежа. Ръководството на клуба и 56-годишният специалист постигнаха договорка да прекратят по взаимно съгласие съвместната си работа.

Сашо Ангелов пое ФК „Севлиево“ през декември 2023 г. Под негово ръководство „сините“ станаха първенец на Северозападната ELITBET Трета лига за сезон 2024/25 г. и спечелиха историческа промоция за Втора лига, връщайки севлиевския футбол обратно при професионалистите след 12-годишна пауза.

ФК „Севлиево“ изразява своята благодарност към свършеното от Сашо Ангелов начело на тима и му пожелава успехи в следващите предизвикателства пред него!

В момента севлиевци са на 14- то място в класирането на Втора лига със седем точки.

Новият старши треньор ще стане известен в близките дни.