Съдят баща и син, хванати с ловна карабина

Районната прокуратура във Велико Търново протестира оправдателна присъда за баща и син, хванати с ловна карабина.

С решение от 2 април тази година Районният съд в старата столица е оневинил баща и син, хванати с ловна карабина.

51-годишния Валентин Б. е бил обвинен в това, че на 20 май 2018г. в местността „Попина“, землището на с.Каранци, община Полски Тръмбеш е предоставил на сина си Ивайло Б., който не бил навършил 18 години огнестрелно оръжие и боеприпас.

Младежът също бил подведен под отговорност, защото според държавното обвинение, въпреки че бил непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е можел да ръководи постъпките си.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на протест на Районна прокуратура – Велико Търново.

Процесът е насрочен за 2 октомври.

Веселина АНГЕЛОВА