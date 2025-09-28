Спортен клуб „Астрея“ с пълен комплект отличия от Държавното първенство

500 мажоретки се състезаваха за медалите в шампионата във В. Търново

ДКС „В. Левски“ във Велико Търново посрещна Държавно първенство на Български чирлидинг съюз. То стана реалност, благодарение на Община Велико Търново, Български чирлидинг съюз и организаторите от Спортен клуб „Астрея“. Така Старопрестолния град отново прие най-добрите отбори в България, след като успешно по-рано през годината беше домакин на Международна купа по мажоретни дисциплини и чирлидинг „Търновска перла“. Участие в шампионата взеха 500 състезателки от 20 отбора. Те се бориха за първите места в чирлидинг и в мажоретните дисциплини, за да определят държавните шампиони във всяка от тях. Спортен клуб „Астрея“ се конкурира с отбори от Добрич, Пазарджик, София, Монтана, Ямбол, Ловеч, Тервел, Пловдив, Шумен, Стара Загора, Горна Оряховица и Карнобат.

Състезанието бе в категориите Традиционален корпус кидс, Батон хореография на място кидс и тийн, Помпон хореография на място кидс и джуниър. Първо място заеха Пресияна Пенева за композицията си с помпони и Джулианна Данева за соло батон. В тези дисциплини великотърновските момичета са държавни шампионки. Второ място СК „Астрея“ спечели в категориите Помпон хореография на място кидс (2 отбор), Батон хореография на място джуниър, Традиционален корпус джуниър. Индивидуално с второ място бяха наградени Рая Чалова и Рая-Никол Петкова. Кристияна Катърова спечели трето място за композицията си с помпони, която изпълни без грешка. В много тежката конкуренция в тази категория тя доказа, че в бъдеще я очакват много успехи. С това Държавно първенство Спортен клуб „Астрея“ поставя началото на новата творческа година, а треньорите Виктория Павлова и Габриела Давидова споделят, че още на следващата тренировка започват с подготовката на новите композиции и изразяват своята благодарност към всички, които подкрепят и подпомагат труда на децата. В организацията на състезанието се включиха и част от родителите на мажоретките, за което организаторите много благодарят!