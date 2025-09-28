Стотици жители и гости на Велико Търново подкрепяха заедно българския отбор на финала на световното първенство по волейбол

Сред хората, които подкрепяха националите ни, беше треньорът на клуба по волейбол „Раковски – 1964“ Асен Стаменов, който беше пристигнал от Севлиево заедно с няколко от играчите си.

Дойдохме специално за това, защото нашата Община не е организирала такова нещо, каза за БТА Стаменов.

Решихме да сме сред хората, защото рядко може да се види български отбор да играе финал на световно първенство, в който и да е спорт.

Стаменов коментира, че случващото се на терена не е изненадващо, защото италианците са настоящия световен шампион и очакванията са били за труден мач. Според него в първите два гейма силният им сервис е бил голямото им оръжие, но в третия нашата атака през центъра е довела до резултат.

Неговата надежда за краен резултат 3:2 за българите обаче не се сбъдна.

За нас България е шампион, при положение че сме най-младият отбор на световното първенство, коментира за БТА след края на мача терньорът на великотърновския волейболен клуб „Вел волей“ Велина Кансъзова.

Момчетата се представиха феноменално, всеки един от тях е уникален, а като екип – още повече, добави тя. Според нея единственото, което не е достигнало за победата, е липсата на опит. Кансъзова си пожела някой ден нейните възпитаници да достигнат до същите висини и цяла България да ги подкрепя.

С Кансъзова бе помощник-треньорът на отбора Йордан Великов и децата от клуба.

Боримир Златинов каза, че този път италианците са били по-добри, но на следващото световно първенство шампиони ще бъдат българите. Според него Алекс Николов е бил най-добрият от отбора и вече се е превърнал в негов кумир.

Александър Байкушев каза, че усещането да гледа подобен двубой е било невероятно, въпреки загубата. Рая Петкова коментира, че отборът е допуснал някои грешки, но се надява следващия път да бъдат изчистени и това да доведе до още по-голям успех. Мишел Георгиева изрази вълнението си от видяното и допълни, че ще се опита да вземе за себе си поуките от този мач, за да може да става все по-добра в играта. Велимира Евгениева каза, че българският тим се е представил много добре и въпреки загубата, всички са дали всичко от себе си.

Снимки: Николай Венков

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

БТА