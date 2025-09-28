В луд мач „виолетовите“ изпуснаха „Вихрен“, гостите от Сандански наказаха допуснатите грешки

Открит офанзивен футбол, куп положения, шест гола, пропуски от чиста позиция, нелепо допуснати попадения – това видя публиката на стадион „Ивайло“ в мача между „Етър ВТ“ и „Вихрен“ (Сандански), завършил наравно 3:3. Срещата от десетия кръг в първенството на Втора лига премина и през обрати, а накрая и двата тима съжаляваха за изпуснатата победа. Гостите откриха резултата още в 9-ата минута, когато топката име бе подарена и Лео Пимиента с едно докосване я изпрати в мрежата за 0:1. До края на първата част следваха атака след атака на „виолетовите“. Далечен удар на Ивайлов бе уловен от вратаря, после Атанас Атанасов стреля право в ръцете му. В 27-ата минута Виктор Василев намери Стивън Стоянчов, който се освободи с финт и с хубав удар изравни – 1:1. Малко след това Стоянчов изведе Радослав Найденов, който от отлична позиция стреля над вратата. Нов удар на Найденов след пас на Стоянчов бе уловен от вратаря. В 34-ата минута при поредното меле пред вратата на „Вихрен“ Стоянчов и Ушагелов нанесоха удари от упор, отново избити от Станислав Нисторов. В 38-ата минута и изстрел на Атанас Атанасов бе спасен от вратаря. Логичният гол все пак дойде минута преди почивката – след центриране от корнер Стивън Стоянчов с глава направи 2:1. След почивката гостите показаха, че са стойностен отбор и също направиха обрат. Първо Пимиента нацели страничния стълб, после Ангел Мартинов извади удар на Бенгюзов. В 61-ата минута стражът на етърци спаси и срещу излезлия сам срещу него Дани Пехливанов. Последва обаче грешка, позволила на Китан Василев да бъде изведен в чиста позиция за 2:2. „Етър ВТ“ не се отказа да търси победата и в 65-ата минута два последователни изстрела на Ушагелов и Ивайлов бяха спасени от Нисторов. Отново Ушагелов бе изведен от Ивайлов и стреля, но след рикошет топката излезе в корнер. Точно тогава последва и студен душ – друг бивш етърец Дани Пехливанов видя излезлия напред Мартинов и от 55 метра вкара за 2:3. До края двата отбора продължиха да играят открито и старанието на „виолетовите“ даде резултат. В 85-ата минута след бърз пробив и остро подаване Чавдар Ивайлов фиксира крайното 3:3.

„Етър ВТ“: Ангел Мартинов, Мартин Николов, Георги Александров, Анастас Пемперски, Атанас Атанасов (68 Георги Иванов), Виктор Василев, Радослав Найденов (66 Пламен Цончев), Чавдар Ивайлов, Росен Иванов, Стивън Стоянчов, Тома Ушагелов (75 Димитър Илиев).