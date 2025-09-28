В понеделник облачно, студено и дъждовно

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО НА 29.09.2025 г.

В понеделник времето ще е облачно с валежи от дъжд на много места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр. Максималните температури ще са между 16 и 18 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 18 гр.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, по върховете от сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12 гр., а на 2000 м ще е около 5 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.1 гр. през 2012 г., най-ниската измерена минимална температура е 2.4 гр. през 1977 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 13 минути и ще залезе в 19 часа и 1 минута.

Фаза на Луната: осем дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново