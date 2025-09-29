Д-р Георги Тахов, министър на земеделието: „Над 50 „Магазина за хората“ отварят до края на годината“

НАД 50 „МАГАЗИНА ЗА ХОРАТА“ ЩЕ ОТВОРЯТ НЕПОСРЕДСТВО ПРЕДИ НОВА ГОДИНА.

Това заяви във Велико Търново министърът на земеделието д-р Георги Тахов. Търговските обекти, част от новосформираната държавна верига, ще се появят във всички области на страната и ще предлагат стоки от първа необходимост с минимална надценка.

„Съгласно концепцията обектите ще бъдат заредени с повече от 30 вида продукти. На 27 август беше сформирано дружество „Магазин за хората“, беше избрано и ръководство. Хората в него са призвани да реализират идеята в цялост, която беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание“, посочи той.

Д-р Тахов коментира и създалото се напрежение около Закона за виното и ракията.

Изтъкна, че по него се е работило 5 месеца и е бил в пълен синхрон с Европейското законодателство и регламенти.

„Всички предложения, които бяха залегнали в Закона, са дошли от бранша – от Лозаро-винарската камара и останалите съсловни организации. След създалото се емоционално напрежение и разговора между мен и премиера Законът беше свален от обществено обсъждане. Това всъщност беше законопроект, качен за обществени консултации именно за да се вземе обратната връзка и да се надгражда“, каза агроминистърът.

По отношение на овладяването на шарката по дребни преживни животни той заяви, че все още не е взето решение за масова ваксинация.

Заради ниските добиви на пшеница и засушаването пък България ще се възползва от европейските механизми за компенсация през кризисния резерв за обезщетение на зърнопроизводителите.

По думите му има спад и на добивите на слънчоглед и царевица, но все пак реколтите са достатъчни за обезпечаване на нуждите на страната.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката