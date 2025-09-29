засаждане на дръвчета
Дадоха начало на учебната година в ясла и детска градина със засаждане на дръвчета

Символично начало на учебната година със засаждане на дръвчета беше дадено в ДГ „Соня“ и ДЯ „Осми март“ в Сухиндол.

Кметът инж. Пламен Чернев, председателят на Общинският съвет Борислав Вълев и директорите на двете заведения засадиха липи в дворовете.

По този начин те изразиха признателност за работата на персонала в яслата и градината за това, че се грижат за децата на Сухиндол и полагат грижи за тяхното възпитание и образование.

На засаждането присъства и зам.-кметът инж. Здравко Гърбов. Особено емоционално за него беше полагането на дръвче в двора на детската ясла. Някога сградата е била собственост на неговия дядо, но е била одържавена за нуждите на децата. След 10 ноември семейството единодушно е решило да не претендира за връщане на имота, който остава общинска собственост.

Общината полага сериозни грижи за поддръжката на двете сгради, които се намират една до друга. В момента те са обновени и модернизирани, а децата получават отлични условия.

