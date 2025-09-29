Екологичният министър Манол Генов: „Само заедно със здравното министерство можем да спрем временно „Кроношпан“

При получаване на становище от здравен орган, независимо дали е Националният център по здравеопазването, или РЗИ, че замърсяването от „Кроношпан“ вреди на здравето на хората, аз ще бъда първият министър, който ще наложи принудителна административна мярка – спиране на производството до отстраняване на нередностите.

Така се формулират тези постановления, които се налагат като административна мярка.

Обикновено нашата практика показва, че тези постановления, когато няма здравно становище, падат в съда.

Проблем с „Кроношпан“ има, вероятно и контролът от страна на РИОСВ и РЗИ не е качествен. Имах претенции към предишното ръководство на РИОСВ – Велико Търново, смених директора преди два месеца и се надявам новият директор да засили контрола. Но трябват и действия, за да се прекрати този тормоз над гражданите на Велико Търново, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов във Велико Търново по покана на кмета Даниел Панов.

От 2016 г. е решението на Общинския съвет за одобряване на инвестиционния проект на „Кроношпан“ във Велико Търново. Одобрените норми, пак вследствие на решението, е да бъдат на ОВОС, а не на комплексно разрешително. Впоследствие „Кроношпан“ си извади комплексно разрешително и от 2022 г. насам ние сме пуснали няколко писма до МОСВ, най-вече за неговата промяна заради завишените норми на фините прахови частици и атмосферния въздух по мнение и жалбите на гражданите. Но нищо от 2022 г. до 2024 г. от страна на МОСВ не беше свършено, припомни кметът Даниел Панов и поиска спешни и бързи решения от страна на РИОСВ.

Той подчерта, че преди два месеца по негово искане е направена независима комплексна проверка от РИОСВ от друг град, която е с редица забележки към предприятието „Кроношпан“.

До една седмица заедно с председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов са дали срок на РИОСВ – Велико Търново, да набележи най-спешните мерки и да бъдат уведомени.

„Замърсяванията на въздуха и миризмите, които идват от производствената площадка на „Кроношпан“, за мене са най-дразнещият и най-нерешеният проблем във Велико Търново, така го определи екологичният министър на специален брифинг по темата за предприятието.

„Направили сме много проверки, но изглежда те са взели да предвиждат в бюджета си на търговско предприятие средства да си плащат актовете и за комфорта, който им се предоставя досега и от РИОСВ – Велико Търново. Имам претенции и към здравните органи, към РЗИ, защото тя също трябва да даде становище. Разпоредил съм още в петък на директора на РИОСВ – Велико Търново, да даде предписание на „Кроношпан“ да заяви промени в комплексното разрешително, с което осъществява дейността си.

От 2022 г. върви преписка между оператора и Изпълнителната агенция по околната среда, в която непрекъснато се дават предписания и указания. Предприятието е заявило, че ще прави промени в производствения процес, но досега нищо от това не се е случило. Търновци нямат време да чакат, ние като министерство също и ако това предписание не бъде изпълнено, ще бъде заявено служебно отваряне на комплексното разрешително, където ще бъдат преразгледани начините и условията, в които се работи.

„Кроношпан е едно от структуроопределящите предприятия в България, но така не може да продължава повече“, каза още Манол Генов.

В комплексното разрешение има разписани норми, които трябва да бъдат изпълнявани от оператора.

В момента за „Кроношпан“ те са в максималния допустим размер, включително за фини прахови частици и формалдехид. При намаление на нормите в Изпълнителната агенция на околната среда ще бъде постигнат ефект, защото при първото мерене ще даде отклонение. И когато това бъде регламентирано, ще облекчи контрола от страна на РИОСВ, по-точно Изпълнителната агенция по околна среда, която е отговорна да мери веществата във въздуха.

Предписанията ги дава Изпълнителната агенция по околната среда и водите. Оттам нататък „Кроношпан“ трябва да направи доста сложни изчисления – по отношения на изпаренията, замърсяване и т. н., което ще отнеме поне половин година. И едва тогава органът ще се произнесе, допълни министърът, и предположи, че в случая срокът ще е по-малък, защото има натрупана информация от 2018 г.

През ноември ще бъде монтирана нова и по-широкоспектърна измерителна станция.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката