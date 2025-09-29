безплатен топъл обяд
И самоводчани вече ще получават храна от Домашния социален патронаж

ЖИТЕЛИТЕ НА САМОВОДЕНЕ СЪЩО ЩЕ ИМАТ ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ОТ ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Услугата в селото започва да се изпълнява от 1 октомври. Благодарение на звеното самотни възрастни, инвалиди и хора в невъзможност за самообслужване ще получават топло ядене на ниски цени.

Интересът към услугата е голям, а за уточняване на броя желаещи бе проведена среща в Клуба на инвалида и пенсионера „Родолюбец“ в селото.

Все още има възможност да вписване, като заявяването става чрез подаване на документите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице в офиса на Домашен социален патронаж. Той се намира на ул. ”Филип Тотю” N 18, където е южният вход на стадион „Ивайло.

Основната база на Домашния социален патронаж се намира в Дебелец на ул. „Стефан Караджа“ N 25 и има филиал в Ново село.

От опцията за доставка на храна се възползват над 700 души от 18 населени места.

Галина ГЕОРГИЕВА

