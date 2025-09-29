Какво вещаят звездите за последния септемврийски ден

Прогноза за 30.09.2025 г., вторник

Луната е в Козирог, а тригонът й с Венера подхранва творческото мислене, подпомага по-лесното предприемане на инициативи. Сякаш сме по-гъвкави от друг път и чувстваме, че можем да променим света.

ОВЕН

Равни с колегите

В първите дни от тази седмица сте натоварени. Опитайте да отхвърлите колкото може повече ангажименти зад гърба си. Започнете деня организирано. Използвайте натрупания до този момент опит. Не се правете на ръководители в колектива и спрямо своите колеги. Имайте ги за равни на себе си. Това е ключово за хармонията помежду ви.

ТЕЛЕЦ

Професионални промени

Очаквайте раздвижване от всякакво естество. Утре стъпваме в октомври и той идва с нови възможности и шансове за развитие. Възползвайте се от тях. Днес не е изключено да попаднете на ключови контакти, които да изиграят важна роля в бъдещия ви професионален живот. Нещо в службата се променя и то е за добро. Бъдете оптимисти.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете пестеливи

Започнете деня без много усилия. Оставете се на течението и не се впрягайте, ако ви вменят проблеми, които трябва да разрешавате. Това не е ваша работа. Днешният ден изисква да сте мобилизирани и… пестеливи откъм финанси. Затова бъдете по-скептични, ако трябва да си купувате някаква нова вещ.

РАК

Не крийте истината

Това е денят, в който можете да научите много или да се изявите в различни интелектуални области с пълен успех. Захванете ли се с бизнес и с деловодна дейност, проявявайте честност и почтено поведение. Днес сте силни, можещи, но ако сте искрени и не скривате истината от хората срещу себе си.

ЛЪВ

Ще се справите

Като изключим сутрешното напрежение, което е неизбежна част от днешния ден, вторник се очертава да бъде доста благоприятен и ползотворен ден. Направете си програма, която да спазвате. Предварителният план ще ви помогне да включвате и извънредните ангажименти измежду традиционните. Ще се справите.

ДЕВА

Изява

Заемете се с онези ангажименти, които вършите с любов и желание. Променете нещо в режима си, което да ви извади извън традиционното русло и да ви накара да се чувствате живи. Днешният ден ви дава възможност за изява, иновации и много положителни промени. А и носи любов.

ВЕЗНИ

Без важни действия

Днес сте лениви и ви се иска почивка. Нищо лошо не ви очаква, но тонусът ви е нисък и това е основната причина да се чувствате нервни, напрегнати и да си изкарвате всичко на хората, с които най-често общувате. Ще ви мине до вечерта. Не предприемайте важни и значими действия.

СКОРПИОН

Нова нагласа

Днес сте контактни, запленени от нови идеи и бързащи да ги осъществите час по-скоро. Хората, с които се срещате, ви зареждат с енергия и ентусиазъм. Всъщност те се явяват водещ фактор за идеите ви. Можете да започнете нов курс за преквалификация, ново обучение или просто да стартирате нова дейност в службата.

СТРЕЛЕЦ

Размах на крилете

Днес имате желание да придобиете ново знание или да насочите усилията си към усъвършенстване на стари умения и чрез тях да намерите начини за нова изява и спечелване на пари и положение в йерархията. Възползвайте се от благоприятния ден, който ви дава възможност за размах на крилете и полет.

КОЗИРОГ

Освобождаване

Днес се превръщате в център на вниманието. Погледите са насочени към вас. Активността ви е задължителна. Преживейте една стара драма в живота си и приемете, че тя вече е минало. Днешният ден ви носи възможност за освобождаване и тръгване в една изцяло нова посока. От вас зависи докъде ще се разпрострете.

ВОДОЛЕЙ

Нов период

От вас днес не се изисква да сте активни и да показвате на какво сте способни. Опитайте да се върнете назад в спомените си и да направите своя личен анализ за трудности, грешки и проблеми, които сте имали в миналото. До дни за вас ще започне един изцяло нов период, затова днес завършете нещо старо и го оставете зад гърба си.

РИБИ

Център на внимание

Възможно е да се превърнете в център на общественото внимание. Допадат ви всякакви компании и социални слоеве. Имате какво да си кажете с хората около себе си. Намирате уроци, които да научите от всеки, който ви разказва по частичка от своя живот. Днешният ден е прекрасен, защото ще ви даде нови знания.

Хороскоп за родените на 30.09. – Честит рожден ден! Не се страхувайте през следващата една година да експериментирате и да провокирате себе си и хората около себе си. Възможно е да промените много аспекти от живота си и да се радвате на успех само защото сте поели посока, различна от тази, която държите до момента.

Тодор Емилов-Тео