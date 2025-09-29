Къде ще спира токът във вторник /30 септември/

В периода 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Велико Търново

ул. „БОЙЧО ВОИВОДА“ №1

ул. „БЪЛГАРИЯ“ №1

ул. „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ №2 и №10 и №11 и №15

ул. „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ №12 до №34

ул. „ИЛЬО ВОЙВОДА“ от №1 до №11 и от №2 до №10

ул. „ЙОНОВКА“ от №3 до №5, от №4 до №10 и № 14

ул. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ от №42 до №44 и от №73 до №79

ул. „МАГИСТРАЛНА“ №2

ул. „МОМИНА КРЕПОСТ“ от №3 до №9 и от №4 до №18

ул. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №1 и от №7 до №19 и от №31 до №55 и от №2 до №6 и от №48 до №58

ул. „НИШ“ от №2 до №4

ул. „СЛАВЯНСКА“ №1 и №2

ул. „ТОДОР БАЛИНА“ №12

ул. „ФИЛИП ТОТЮ“ №9 ДО №19 и от №18 до №24.

В периода 8:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Полски Тръмбеш: ТП 6 „Бреста“ Обединение, ТП 9 „Училище“ с.Обединение, ТП 11 „Север“ с.Обединение и с.Климентово.

В периода 9:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Общ. Велико Търново – Пречиствателна станция Велико Търново, „Екарисаж”, „Елит Мес Минев -Родопа-В.Т.ООД”, „Кожа база”, бензиностанция „Петрол” на изхода за с. Самоводене. „МАНАСТИР СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД“ „СОФИЯ ФРАНС АУТО – В. ТЪРНОВО ООД“ и с. Беляковец.

В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Обл. В. Търново. гр. Килифарево.

В периода 10:00 ч. до 16:30 ч . ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: . ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Град Елена:

Улици : ул.Ст.Михайловски, ул. Чумерна, ул. Калето, ул. Й.Й.Брадати, ул. Кършовска, ул. Чучур, ул. Възрожденска, ул. Крайбрежна, ул. Орловска, ул.Опълченска, ул. Оборище, част от ул. Костовска, ул. Спортист, ул. Генерал Домбровски, ул. Църковна, ул.Самоилец, ул. Малина, ул.Хажи Сергей, ул.Д-р Х. Момчилов, ул.П. Ю. Тодоров, ул. Неофит Бозвели, ул. Велчова Завера, ул.Робовска, фирми „Перун 1001 стоки”, „Панда 2”, комплекс „Елена”, административна сграда „РПК”, автогара „Елена” и фирмите в сградата на автогарата, сградата на горско стопанство, фирма Елба 99, фирмите в бившето „РПА”, Кооперативна банка в сградата на комплекс Елена, фирмите в Читалище „Напредък”, Пицария „Елена”.