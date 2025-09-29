Къде ще спира токът във вторник /30 септември/
Гр. Велико Търново
ул. „БОЙЧО ВОИВОДА“ №1
ул. „БЪЛГАРИЯ“ №1
ул. „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ №2 и №10 и №11 и №15
ул. „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ №12 до №34
ул. „ИЛЬО ВОЙВОДА“ от №1 до №11 и от №2 до №10
ул. „ЙОНОВКА“ от №3 до №5, от №4 до №10 и № 14
ул. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ от №42 до №44 и от №73 до №79
ул. „МАГИСТРАЛНА“ №2
ул. „МОМИНА КРЕПОСТ“ от №3 до №9 и от №4 до №18
ул. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №1 и от №7 до №19 и от №31 до №55 и от №2 до №6 и от №48 до №58
ул. „НИШ“ от №2 до №4
ул. „СЛАВЯНСКА“ №1 и №2
ул. „ТОДОР БАЛИНА“ №12
ул. „ФИЛИП ТОТЮ“ №9 ДО №19 и от №18 до №24.
Община Полски Тръмбеш: ТП 6 „Бреста“ Обединение, ТП 9 „Училище“ с.Обединение, ТП 11 „Север“ с.Обединение и с.Климентово.
Общ. Велико Търново – Пречиствателна станция Велико Търново, „Екарисаж”, „Елит Мес Минев -Родопа-В.Т.ООД”, „Кожа база”, бензиностанция „Петрол” на изхода за с. Самоводене. „МАНАСТИР СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД“ „СОФИЯ ФРАНС АУТО – В. ТЪРНОВО ООД“ и с. Беляковец.
В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
Обл. В. Търново. гр. Килифарево.
Град Елена:
Улици : ул.Ст.Михайловски, ул. Чумерна, ул. Калето, ул. Й.Й.Брадати, ул. Кършовска, ул. Чучур, ул. Възрожденска, ул. Крайбрежна, ул. Орловска, ул.Опълченска, ул. Оборище, част от ул. Костовска, ул. Спортист, ул. Генерал Домбровски, ул. Църковна, ул.Самоилец, ул. Малина, ул.Хажи Сергей, ул.Д-р Х. Момчилов, ул.П. Ю. Тодоров, ул. Неофит Бозвели, ул. Велчова Завера, ул.Робовска, фирми „Перун 1001 стоки”, „Панда 2”, комплекс „Елена”, административна сграда „РПК”, автогара „Елена” и фирмите в сградата на автогарата, сградата на горско стопанство, фирма Елба 99, фирмите в бившето „РПА”, Кооперативна банка в сградата на комплекс Елена, фирмите в Читалище „Напредък”, Пицария „Елена”.