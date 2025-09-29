Плетеница
Концертът на „Плетеница“ събра над 6500 лв. за младеж, пострадал в катастрофа

Галина Георгиева 98 четения 0 Comments

БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯТ КОНЦЕРТ НА ФОЛКОРЕН КОЛЕКТИВ „ПЛЕТЕНИЦА“ НАБРА 6549 ЛВ. за 19-годишния Николай Тончев от старата столица.

Средствата отиват по дарителската сметка на младежа, който се нуждае от скъпоструващо лечение в Турция след преживяна тежка катастрофа край Арбанаси.

Стотици аплодираха танцьорите, които им подариха зрелищен спектакъл на сцената на Летния театър във Велико Търново. Концертът се състоя на 28 септември, а поводът беше 9-ата годишнина на колектива. Така талантливите танцьори от всички възрастови групи не просто представиха магията на българския фолклор, но и подкрепиха благородната кауза за връщане на здравето на младия болярин.

Концертът се проведе с подкрепата на Община Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА

