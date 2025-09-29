Община Сухиндол обявява поредно издание на конкурса за поезия и проза „Яна Язова – Христо Смирненски“

Поредно издание на конкурса за поезия и проза „Яна Язова – Христо Смирненски“ обявява Община Сухиндол. В него могат да вземат участие млади автори до 35 години от цялата страна и чужбина, които нямат издадени книги.

Наградният фонд и в двата раздела е по 150 лв. за първо място, 100 лв. за второ и 50 лв. за трето. Тази година творбите ще бъдат оценявани от писателя и литературен историк д-р Петър Величков, уредника на къщата музей „Емилиян Станев“ д-р Радка Пенчева и журналиста Михаил Михалев.

Допускат се за участие произведения, които не са награждавани от други регионални и национални конкурси и не са публикувани в сборници и други издания. Допустимият брой произведения за участие е по едно във всеки раздел. Община Сухиндол си запазва правото да публикува в електронен и хартиен вариант номинираните произведения в конкурса.

В раздела „Проза“ всеки автор може да участва с до едно непубликувано произведение в размер до 20 страници А4. Произведенията трябва да бъдат изпратени във WORD файл (.doc) в шрифт 12 пункта.

При раздел „Поезия“ всеки автор може да участва с до едно непубликувано стихотворение. Произведенията трябва да бъдат изпратени във WORD файл (.doc) в шрифт 12 пункта.

Всички произведения се изпращат в електронен формат на електронна поща: konkurs_suhindol@abv.bg, за общински конкурс „Яна Язова – Христо Смирненски“. Краен срок за изпращане на произведенията: 5.12.2025 г.

Първото издание на конкурса се състоя през декември 2020 г. Въпреки усложнената тогава обстановка с пандемията от ковид местното ръководство на Общината взе решение да положи началото. Тазгодишният конкурс се провежда и във връзка с 55 години от обявяването на Сухиндол за град, затова и награждаването е предвидено за месец декември.

Яна Язова и Христо Смирненски са свързани с града на виното. И двамата са живели и творили в Сухиндол, като именно там написват част от знаменитите си произведения.