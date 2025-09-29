Община В. Търново тегли 4,1 млн. лв. кредит за ремонт на две детски градини и училище

Община Велико Търново ще изтегли малко над 4,1 млн. лв. кредит за ремонт на две детски градини и училище. Те ще бъдат отпуснати от фонд ФЛАГ при особено ниска лихва и добри условия.

През последните години, с различни донорски програми и собствени средства, бяха реновирани и модернизирани почти всички училища и детски градини на територията на общината. Все още не са модернизирани и не отговорят на съвременните изисквания за учебен процес ОУ „Неофит Рилски“ в Килифарево, детска градина „Здравец“ и детска градина „Евгения Кисимова“ във Велико Търново.

Общината е подала заявления за техническа помощ от фонд ФЛАГ по „ФЛАГ – Финансов инструмент за преход към чиста енергия“ за изготвяне на техническа документация за трите обекта. Документацията включва обследване за енергийна ефективност, технически паспорт, технически инвестиционен проект, като разходите се явяват безвъзмездна помощ за Общината от страна на фонда. В резултат на изготвените технически проекти е определена прогнозна стойност за всеки обект. За ремонта на ОУ „Неофит Рилски“ ще бъдат необходими 960 000 лв., за ДГ „Здравец“ ще трябват 1,2 млн. лв., а за „Евгения Кисимова“ са предвидени 2 млн. лв.

Строителните дейности включват топлоизолация на ограждащите конструкции, подмяна на дограма или стъклопакети, подмяна осветление, ремонт отоплителни, електро- и ВиК инсталации.

За детските градини се предвижда монтаж на термопомпи и вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане при запазване на съществуващите газови котли, както и монтаж на фотоволтаични инсталации за собствени нужди.

Предвидените мерки ще намалят енергийното потребление на сградите с над 60% и ще подобрят значително условията за експлоатация на сградите. Срокът за погасяване на кредита е 240 месеца.

Михаил МИХАЛЕВ