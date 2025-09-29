Омбудсманът организира приемна във Велико Търново

ОМБУДСМАНЪТ ВЕЛИСЛАВА ДЕЛЧЕВА ЩЕ ИЗСЛУША ЛИЧНО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРА, които се нуждаят от съдействие по различни проблеми.

Общественият защитник на правата на гражданите организира приемна в старата столица на 3 октомври от 12:00 ч. в сградата на Община Велико Търново.

От администрацията на институцията посочват, че са добре дошли на среща с Делчева всички, които имат нужда от съвет или съдействие по проблеми, свързани с право на собственост, социални и здравни права, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори, финансови институции и др.

Необходимо е предварително записване, което се прави на телефоните 0876 932 70, 02/81 06 955 или 0879 596 358.

По същото време паралелно друг екип на институцията, воден от заместник-омбудсмана Мария Филипова, ще консултира гражданите в железничарския град. Приемната ще се състои в сградата на Община Горна Оряховица и също се изисква предварително записване на телефон 0618/60 502.

Галина ГЕОРГИЕВА