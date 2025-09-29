дневния център
Отбелязаха 15-ата годишнина на Дневния център за хора с увреждания във В. Търново

Галина Георгиева 87 четения 0 Comments

ГОЛЯМ ПРАЗНИК ОРГАНИЗИРАХА ПО ПОВОД 15-ИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ на ул. „Поп Харитон“ 4 във Велико Търново.

Звеното първоначално беше управлявано от фондация „Милениум“, но преди година се присъедини към Комплекса от социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в Дебелец.

Гост на събитието бе началникът на общинския социален отдел Росица Димитрова, а тържеството премина с богата програма от потребители на двете услуги.

„През тези години се създаде не само сигурна и уютна среда за хората с увреждания, но и се изгради доверие и уважение“, изтъкна Димитрова.

По думите й, благодарение на екипа от професионалисти, всеки ден в центъра е изпълнен с радост и нови възможности, които променят живота на потребителите към по-добро.

Сред големите постижения на звеното е насърчаването към откриване на работа на хората с увреждания и първи стъпки към самостоятелен живот в общността.

Галина ГЕОРГИЕВА

