Откриха 3 дка игрища за над 350 000 лв. във Велико Търново

Откриха официално обновените игрища в двора на СУ „Вела Благоева“ във Велико Търново. В тях са вложени над 350 000 лв. по програма от Министерството на образованието. Те се отпускат за реновиране на вече съществуващи спортни пространства, но в двора на школото на практика са изградени нови.

Учениците вече разполагат с 3129 кв. метра игрища. Изградено е игрище за футбол с изкуствено покритие, за бадминтон, за баскетбол, две за волейбол, две лекоатлетически писти, както и зона за стрийт фитнес.

„Тези съоръжения са изградени, за да може нашите отбори по футбол, баскетбол и волейбол да се подготвят и да вземат първите места на ученическите игри. Не беше лесен пътят дотук, благодаря на всички, които работиха усърдно това да се случи“, сподели директорът на училището Зорница Вичева. Тя даде думата на народния представител Ангел Янчев, по чиято идея започва изграждането на игрищата.

„Преди две години разбрахме, че има такава програма. Тогава сегашният подуправител на НОИ и тогавашен областен управител Ивайло Здравков ме насочи да кандидатствам. Честити спортни площадки на повече от 3 декара, радвам се, че така започвате учебната година“, обърна се към всички Ангел Янчев.

Гост на откриването беше и Ивайло Здравков, който пожела на учениците някой ден чрез тези игрища да достигнат до нивото на Христо Стоичков или на братя Николови, които последните дни триумфираха със сребърните медали във волейбола.

„Преди 15 години СУ „Вела Благоева“ беше едно от най-изостаналите в материално-техническата база, днес е еталон за Велико Търново, а и за цяла България. Съжалявам, че днес не съм ученик, за да мога да реализирам тук своите мечти“, сподели своите впечатления Ивайло Здравков.

На церемонията по откриването присъства и управителят на фирмата изпълнител „Хемус 2000“ Венцислав Дончев, който е и председател на Камарата на строителите във Велико Търново.

На 29 септември е роден патронът на СУ „Вела Благоева“ – Виктория Живкова-Благоева. По традиция на този ден училището връчва на учител наградата, носеща нейното име. Тазгодишният носител на приза е учителката по английски език Мирослава Петрова.

„Благодаря на колегите за номинацията, както и на ръководството за наградата! Специални благодарности и на г-жа Розалия Димкова, от която съм се учила. Трогната съм от признанието и ще продължавам да работя по „Еразъм“, който дава шанс на учителите, а в най-скоро време и на ученици за мобилности“, заяви Мирослава Петрова.

