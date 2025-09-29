ОУ „Климент Охридски“ – Драганово, отбеляза Европейския ден на спорта с игри и екоинициатива

На 26 септември в Основно училище „Климент Охридски“ – с. Драганово, се проведе Европейският ден на спорта в училище, част от националната кампания BG BE ACTIVE.

Учениците участваха в състезания за бързина, точност и ловкост, демонстрирайки екипна работа и спортен дух.

Специални гости на празника бяха Пламен Пенев – треньор по хандбал, Радослав Шабанаков и неговият отбор по таекуондо, както и професионалните футболисти от ОФК „Локомотив“ – Горна Оряховица, Янислав Цачев, Акинтомиде Айене и Ебенезер Симонс. Те представиха впечатляващи демонстрации, които предизвикаха голям интерес и позволиха на децата да се включат активно и да научат нови движения и техники.

Наред със спортните инициативи се проведе и кампанията „Без отпадъци“, включваща песни, стихове, викторини и творчески задачи, насърчаващи екологичното мислене и грижата за природата. В края на празника всички класове получиха грамоти за активно участие, а атмосферата беше изпълнена с емоции, вдъхновение и добри примери.

Организаторите изразиха надежда, че спортният дух и отговорното отношение към природата ще вървят ръка за ръка и ще помагат на децата да растат здрави, силни и щастливи.