Пет гола и червен картон белязаха оспорван мач в Дебелец

„Ботев- Дебелец“- „Левски“ /Ляск./ 2:3

С ранн голове започна срещата от третия кръг в първенството на Елитната областна футболна група между „Ботев- Дебелец“ и „Левски“ /Лясковец/. На стадион „Христо Ботев“ домакините откриха резултата още при първата си атака, като точен бе Веселин Тисовски. Веднага след подновяването на играта обаче Бисер Алексиев бе изпуснат отляво и би по диагонала за 1:1. След половин час игрово време контра отляво по нападението на лясковчани бе завършена от Тодор Бакърджиев с точен изстрел за 1:2. Гостите продължиха да нападат опасно и стигнаха до трето попадение на Георги Велинов в 54- ата минута за 1:3. „Левски“ бе близо и до четвърти гол, но топката на два пъти срещна гредите на вратата, бранена от дебелчани, а веднъж се разходи и по голлинията, но нямаше кой да я изпрати в мрежата. Така дойде 88- ата минута, в която играещият треньор на „Ботев“ Симеон Иванов намали на 2:3 и върна надеждите на тима си поне за точка. Нервен изблик на Виктор Петров в 93- ата минута обаче му донесе червен картон и сложи край на надеждите. Победата е трета за лясковчани, които заедно със „Земеделец 93“ /Козловец/ са лидери в класирането.