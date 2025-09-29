Предимно облачно, температурите без промяна

Във вторник времето ще е предимно облачно с временни разкъсвания и намаления на облачността около обед. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Максималните температури ще са между 18 и 20 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 20 гр.

Атмосферното налягане ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще е предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд, по върховете – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 12 гр., а на 2000 м ще е около 5.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 35.7 гр. през 2012 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.6 гр. през 1977 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 14 минути и ще залезе в 18 часа и 59 минути.

Фаза на Луната: седем дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново