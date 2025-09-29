Шест дни село е без вода и с празни водоноски, ВиК още търси аварията

Шест дни – от 22 до 27 септември включително, жителите на павликенското село Димча са без капка вода. Там отдавна са на воден режим и е обявено бедствено положение заради безводието.

И въпреки че бе построен нов довеждащ водопровод от 2,5 км и подмяна на съоръженията след обществена поръчка за хиляди левове, безводието все още тормози хората.

В петък, 26 септември, кметицата на селото Иваничка Колева се е срещнала с управителя на ВиК – Павликени, инж. Богданов на помпената станция, където е провела поредния разговор по създалия се проблем. „Инж. Богданов ми каза, че все още не знаят къде е аварията, продължават да я търсят и няма представа кога ще бъде ясно какво се случва. В момента, в който пристигнах на мястото, където е помпената станция, установих, че помпата работи, и бях много изненадана.

Той потвърди, че помпата изтласква нужното количество вода по съоръженията, но тя някъде се губи и не се знае къде. Разтревожена съм от този факт, защото това са нови съоръжения и всички имахме надежда, че с тях най-после ще се сложи край на безводието. Не вярвам на твърдения, че в кладенеца няма достатъчно вода, защото многократно съм била там и съм виждала нивото в него. При това съм свидетел на множество аварии и течове на големи количества вода”, сподели за „Борба” кметицата.

В същото това време шестте водоноски в селото са абсолютно празни.

Източени са преди около месец направо на земята, водата е текла като порой. Обяснението било, че хората не са я използвали докрай, тя вече е застояла и не била годна за ползване. „А можеше поне да я предложат на хората да си полеят градините. След това източване така и не напълниха съдовете и в момент като този, когато и във водопровода няма вода, хората са в изключително тежко положение. Водоноските невинаги са с добро санитарно-хигиенно състояние, на една от тях вместо с капак отворът е покрит с найлон, затиснат от мотоциклетна гума, но въпреки това РЗИ – Велико Търново, са на мнение, че всичко е наред. Тенденциозно техните проверки се извършват винаги в мое отсъствие, когато съм в отпуск или в болнични. От няколко дни телефоните ми направо прегряват, хората с право недоволстват, но информация за дейностите по отстраняването на аварията няма“, каза още Колева.

Продължава и конфликтът и липсата на нормална комуникация между кметицата и водопроводчика на селото Мартин Маринов, въпреки че длъжността му го изисква.

„В случай на пожар не бих могла да разчитам на него, макар да е член на доброволното формирование за съдействие при пожари и бедствия, което поставя в огромен риск селото и жителите му“, допълва тя.

Иваничка Колева е отправила покана до управителя на „ВиК Йовковци” за среща с обществеността на с. Димча, но до ден днешен такава не е осъществена. За година и половина са проведени много срещи, изпратени са много писма с конкретни въпроси до различни институции, но без резултат, което според нея е подигравка с хората.

Ана РАЙКОВСКА