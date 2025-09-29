ШК „Етър“ с два златни и един сребърен медал от турнир в Стражица

В Стражица се проведе първи детски турнир по шахмат. Участваха 33 деца от страната, сред които десет от ШК „Етър“, Велико Търново. Две купи спечелиха Виктор Стоядинов и Велизар Петков, а Ивайло Капарашев е със сребърен медал! Самуил Иванов раздели 2-4 място до 8 години.

Виктор Стоядинов постигна 6 от 7 точки и е първи до 12 години. Златен медалист при 8-годишните е Велизар Петков с 5 точки. Ивайло Капарашев със същия актив е втори в категория до 14 г.

Шанс за медали имаха Златко Златев и Богдан Стоядинов до 10 години. Добре се представиха и момичетата Ваяна Рацова, Габриела Буюклиева и Марияна Буюклиева , но нямаше отделна класация за нежния пол.

Организаторите от ШК „Стражица“ осигуриха грамоти и обяд за всички състезатели. Призьорите получиха купи, медали и предметни награди, разказа треньорката Светла Йорданова.