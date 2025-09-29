Соларен парк в Лесичери ще има въпреки отпора на местните

Общинският съвет в Павликени за втори път не се съобрази с мнението на жителите на селото

9,152 ДКА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА В ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ ВДИГНАТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ЛЕСИЧЕРИ.

Искат или не, жителите на селото ще трябва да се съобразят с реализацията на инвестиционното намерение, след като за втори път Общинският съвет в Павликени даде благословията си за проекта.

Казусът беше изваден на дневен ред отново, след като кметицата на Лесичери Габриела Георгиева изпрати жалба до областния управител. Нарушението преди месец беше, че тя като управник на селото не е била официално изслушвана по темата. Губернаторът върна на местния парламент за преразглеждане точката за промяна на предназначението на имота от „За складова база“ в „За производство на електроенергия“ и на 25 септември локалните законотворци пак гласуваха.

Този път кметицата успя да изрази отрицателно становище и представи подписка от 132 местни жители, които са категорично против фотоволтаичния парк. Въпреки всичко точката беше приета с 11 гласа от 19 присъстващи в залата съветници.

Инвестиционното намерение е на „Вода и ток“ ЕООД – Габрово, и ще се осъществи в частен имот. Парцелът обаче попада в границите на защитена зона от мрежа „Натура 2000“ – BG0000609 „Река Росица“.

Освен това включва в пределите си вековна мелница, част от културно-историческото наследство на района, макар отдавна да не функционира по предназначение. Съоръжението ще бъде съборено, за да се изгради соларната конструкция.

Местните са категорични, че изграждането на соларен парк в защитена зона създава сериозни рискове за биологичното разнообразие, нарушава принципите на устойчиво развитие и противоречи на националната и европейската политика за опазване на околната среда.

Галина ГЕОРГИЕВА