Специализанти по кардиология ще посетят 3 училища във В. Търново

ДВЕ ОТ МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ ЩЕ ЗАПОЗНАЯТ ТЪРНОВСКИ УЧЕНИЦИ С ПРЕВЕНЦИЯТА на сърдечносъдовите заболявания.

В понеделник специализантите по кардиология д-р Стиляна Пушкарова и д-р Карина Стоянова ще гостуват в ПМГ „Васил Друмев“, ПГЕ „Александър Степанович Попов“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Визитите са организирани по повод Световния ден на сърцето – 29 септември.

Младите лекари ще поднесат важна информация на учениците по отношение на рисковите фактори, които с времето и натрупването носят необратими последици за кардиологичния статус на човека. Възпитаниците на трите учебни заведения ще имат възможност да зададат своите въпроси и да чуят повече за работата на медиците.

По време на срещите ще има и физическа тренировка, в която ще се включат децата и лекарите.

Галина ГЕОРГИЕВА