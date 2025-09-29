Старозагорският митрополит Киприан стана доктор на ВТУ

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан стана доктор на Великотърновския университет след успешно защитен дисертационен труд, съобщиха от учебното заведение.

Научно жури в петчленен състав с председател проф. д-р Ангелина Марковска и членове чл.-кор. проф. д.и.н. Владимир Чуков, проф. д-р Георги Манолов, проф. д.и.н. Трендафил Митев и проф. д.п.н. Филип Узунов единодушно присъди образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление „Политически науки“ („Външна политика и дипломация“) на Негово Високопреосвещенство със светското име Огнян Казанджиев.

Той защити успешно дисертационен труд на тема „Перспективи за подобряване на отношенията между Р. България и Р. Северна Македония под въздействие на църковната дипломация и сътрудничеството“, разработен в катедра „Национална сигурност и политически науки“ към Философския факултет, с научен ръководител проф. д.н. Вихрен Бузов.

Изследването предлага иновативен подход към балканската дипломация, доказвайки, че религиозните институции могат да играят решаваща роля в преодоляването на исторически бариери и изграждането на устойчиво партньорство.

Подчертава се значението на духовните и религиозните аспекти в международната дипломация, като се разкрива нова перспектива за преодоляване на исторически обиди, идеологически различия и културни разделения.

Митрополит Киприан е публикувал три статии и една студия по темата на дисертацията.