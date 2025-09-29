Търсят кой да оправя общинските пътища, в местно село се оплакаха от непроходима отсечка

Обществена поръчка за избор на фирма изпълнител за ремонт на общинските пътища е в ход към този момент, а оферти могат да се подават до 1 октомври, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов след питане на общинските съветници Михаил Михалев и Ирена Стасинопулу.

То бе насочено към конкретна отсечка в общинската пътна мрежа, а именно връзката между селата Плаково и Куцаровци с дължина от около 2 километра. Според местни жители състоянието на пътя не е добро, а започналата сеч в землището преди 14 години е довела до нерегламентирано запушване на тясното платно за движение, ограничаване на достъпа, задръстване на дерето и повреждане на мостово съоръжение.

Самият асфалт е сравнително запазен за годините си, което беше потвърдено и от Даниел Панов. По думите му там се извършва регламентирана сеч, но преминаването на тежкотоварни автомобили по тесния асфалтов път е напълно забранено. Затова е поставен и знак B4. Градоначалникът е категоричен, че отсечката е просветлена и оттам се преминава нормално, включително при необходимост могат да достигнат линейки и пожарни автомобили.

Относно дерето кметът обясни, че поради липса на ресурс не е възлагано почистване, но и че няма опасност при високи води от наводняване на мостовото съоръжение, което по думите му също е в добро експлоатационно състояние.

„След избор на фирма изпълнител за ремонт на общински пътища по приоритети и в размера на осигуреното финансиране ще се възлагат и извършват съответните ремонти. В тази връзка, към настоящия момент няма изготвена КСС за ремонта на пътя до Куцаровци. Общинската администрация при осигурено финансиране и по приоритетност предлага строителните обекти, в това число общинските пътища, за включване в Инвестиционната програма“, обясни Даниел Панов.

Екип „Борба“