ученици
Образование

Ученици проведоха тренировка с бронзов медалист от САЩ `94

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

СУ „Емилиян Станев“ отбеляза Европейската седмица на спорта с поредица от инициативи, които обединиха ученици, учители и спортни клубове.

Подготвителната група и първокласниците се включиха в занимания с танцова школа „Рали“, а учениците от V клас проведоха тренировка с бронзовия медалист от САЩ `94 Илиян Киряков и Стефан Иванов от ФК „Етър“.

ученици
Илиян Киряков и Стефан Иванов се срещнаха с учениците.

Четвъртокласниците се запознаха с основните техники на хандбала с помощта на Миглена Христова и клуб „Етър-64“, а шестокласниците премериха сили в динамична баскетболна игра с треньорите от клуб „Етър 49“.

Кулминацията беше на 26 септември, когато училищният двор се изпълни с енергия и настроение. Учениците от  I до IV клас се забавляваха с аеробика, а V до XII клас извиха пъстро българско хоро.

„Организацията на проявите бе дело на учителите по физическо възпитание и спорт. Събитието показа, че спортът е път към здраве, радост и приятелство. Той има силата да обединява цялата училищна общност“, обясниха от училището.

ученици
Учениците извиха пъстро българско хоро.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: СУ „Емилиян Станев“

Вижте още

Училището в Поликраище подрежда „Стена на честта“

БОРБА БГ 690 четения 0

Изписаха с цветя числото 60 за годишнината на Великотърновския университет

Михаил Михалев 248 четения 0

Над 630 кандидат-студенти са запазили място по акцията „Рано рани“, ВТУ удължава кампанията си

БОРБА БГ 1375 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *