В килимена нишка доброволци пренесоха 900 килима от колекцията на Якоб ван Бейлен на ново място

Над 100 доброволци се включиха на 28 септември в една необичайна акция – „Килимена нишка“, по тесните калдъръмени улички и безброй стъпала в Стария град.

Нейната цел бе преместване на 900 килима от богатата колекция на Якоб ван Бейлен от склад на ул. „Драгоман“, който е в лошо състояние, в по-просторни и чисти помещения. Новият дом на безценните автентични български килими е Търговският център „Европа“. Те ще стоят там до създаване на евентуален Музей на българското килимарство, каквато е мечтата на нидерландеца, живеещ във Велико Търново, или галерия.

Ана РАЙКОВСКА