В село Правда се събраха на Празник на тиквата, домакините почерпиха и с агнешка чорба

Сладки и солени ястия от тиква, както и екзотични напитки от есенния плод опитаха гостите на 8-ото фолклорно издание „На празник в село Правда“, организиран от НЧ „Звезда – 1905“, кметството, ПК „Надежда“ и с подкрепата на Община Горна Оряховица.

„Горди сме, че нашият празник се превръща в прекрасен родолюбив форум, в който е повод да покажем, че почитаме своите обичаи и традиции. Той е доказателство, че традициите се пазят не само със слова, а и с дела – чрез обичта на самодейците чрез труда на организаторите, чрез радостта на хората, които всяка година идват тук, за да споделят обичта си към фолклора и самобитното народно творчество“, каза при откриването кметът на Правда Венета Василева, и благодари на всички, помогнали за организирането и реализирането на празника.

„Дойде ли време за ястията с тиква, значи е дошла златната есен. Най-хубавите ястия в българската кухня се приготвят именно с тиква. Неслучайно и великият български писател Елин Пелин е увековечил тиквата в творчеството си. Аз самият също уважавам и обичам всяко едно ястие с тиква. Поздравявам всички дошли на празника и ви пожелавам щастие“, обърна се към домакини и гости кметът на общината Николай Рашков.

Акцент в празника бе традиционната кулинарна изложба на ястия от тиква. Наред с познатите печена тиква, тиквеници и сладкиши на щандовете бяха изложени и бонбони, малки бухтички, мъфини, крем-карамел – всички приготвени с тиква. Тези кулинарни изкушения бяха оценявани от представители на организаторите.

След дегустацията бяха определени и най-добрите майстори кулинари. С отличията за най-добре аранжирана и най-отрупана маса се сдобиха гостите от КП „Сребърна Върбица“ и НЧ „Градина – Върбица – 1894“ – с. Върбица.

В категорията „Сладко изделие с тиква“ спечели „Тиквено сърце“ на НЧ „Напредък – 1906“ от Крушето. В категорията за нетрадиционно ястие наградата бе присъдена на НЧ „Иван Вазов – 1893“ – с. Първомайци, за „Тиквеното мезе на попадията“.

Кулинарките от КП „Надежда“ – с. Правда, заслужиха отличието в категорията „Да си оближеш пръстите“. За най-оригинална презентация бяха отличени „Сърдитите свекървини очи“ на гостите от НЧ „Пробуда – 1897“ – с. Каранци.

Най-вкусния тиквеник бяха приготвили кулинарките от КП „Единство“ – с. Крушето. Дамите от ДГ „Здравец“ в Първомайци пък бяха опекли най-добре своята тиква, а самодейките от НЧ „Пробуда – 1922“ в с. Янтра бяха отличени в категорията „Оригинално изделие“ за приготвените от тях ореховки с тиква.

Освен на кулинарната изложба присъстващите се насладиха и на фолклорните изпълнения на самодейци от общината и региона. А домакините почерпиха с традиционната за село Правда агнешка чорба.

Ана РАЙКОВСКА