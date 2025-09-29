Вицепремиерът Атанас Зафиров и двама министри: „Воден режим няма да има, това са политически спекулации“

Язовир „Ал. Стамболийски“ до две години ще бъде присъединен към водопреносната система

Воден режим от 1 октомври няма да има, това са политически спекулации. А до две години язовир „Ал. Стамболийски“ ще бъде присъединен към водопреносната система, категорични са вицепремиерът и председател на Борда по водите, министърът на регионалното развитие Иван Иванов, екологичният министър Манол Генов и кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов.

Министрите бяха на работна среща по негова покана, за да разсеят слуховете за евентуален воден режим още тази есен в старата столица и общините, захранвани от язовир „Йовковци“.

На работната среща присъстваха и народните представител Костадин Ангелов, Димитър Николов и Мариана Бояджиева, както и председателят на ВТОбС Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова, управителят на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев, кметовете на Горна Оряховица и Лясковец, експерти.

Даниел Панов припомни, че през годините е имало и по-големи спадове на нивото на язовир „Йовковци“. Така през 1990 г. той е бил пълен на 27%, през 2002 г. – на 30%, а сега, през 2025 г. е на 52%.

„В момента има много проекти за подмяна на ВиК мрежата. Приоритет е връзката на този язовир с Велико Търново и превръщането му в питеен,

това е дългосрочна мярка за справяне с безводието. Средносрочната мярка е ремонтът на 30-километровия севлиевски водопровод, от с. Емен до Велико Търново, който ще се използва и за връзка с яз. „Ал. Стамболийски“. Тази седмица ще обявим обществена поръчка за проектирането“, заяви кметът на старата столица.

В момента по Закона за държавния бюджет е включено финансиране за Община Велико Търново, която да започне проектирането и предпроектното проучване за въпросния водопровод, така че той да бъде включен във водопреносната система за питейно-битови нужди, стана ясно още на срещата.

„Поводът за срещата са политическите спекулации, че предстои режим на водата. Те са безпочвени и обслужват политически интереси. Тази политическа атака трябва да има някакви граници. Бордът по водите има и превантивни действия, като най-сигурната превенция е намирането на алтернативни водоизточници. Има и още една спекулация – за неправомерното използване на водата от промишлените предприятия. Няма да допуснем незаконно използване на водата, независимо от инвеститора“, увери вицепремиерът Атанас Зафиров.

„Търсим проблем там, където го няма. А язовир „Ал. Стамболийски“ ще реши проблема на няколко области и на няколко общини, където няма вода“,

заяви регионалният министър Иван Иванов. Той разясни, че е направен контакт между кмета на Велико Търново Даниел Панов и „Български енергиен холдинг“, чиято собственост е язовир „Александър Стамболийски“, за да може да започне процесът по промяната на неговото предназначение, така че освен за енергийни нужди и за напояване, водите му да бъдат ползвани и за питейно-битови нужди.

До две години язовирът трябва да бъде присъединен към водопреносната система. Успоредно с проектирането ще върви и създаването на санитарните зони. Ще бъде изградена и пречиствателна станция, за да има гаранции, че водата ще е годна за консумация от населението.

Не бива да бъде обвиняван голям производител, че ползва питейна вода, заяви министър Манол Генов, визирайки „Кроношпан“, и уточни, че цялата промишленост потребява 62% от водата в областта.

200 млн. лева тази година и още 150 млн. лева през следващата ще бъдат отпуснати за възстановяване на каналите на „Напоителни системи“.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката