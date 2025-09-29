Илияна Йотова
Образование

Вицепрезидентът Илияна Йотова идва за откриването на учебната година във ВТУ

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще бъде почетен гост на тържественото откриване на академичната 2025/2026 година във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Припомняме, че през март Йотова беше избрана за Doctor honoris causa на Великотърновския университет. Тя беше предложена за званието от Инициативен комитет начело с проф. Николай Дойнов, председател на Съюза на българските читалища и заместник-председател на Съвета на настоятелите на Великотърновския университет.

Тържеството по официалното откриване ще се проведе на 1 октомври 2025 г. (сряда) от 11:00 ч. пред Паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на ректората. По традиция ректорът ще удари камбанката, символизираща началото на учебната година.

По-късно, вечерта, за всички студенти е предвидена дискотека на открито с култовия DJ Емо. Тя ще се състои в пространството пред ректората на учебното заведение.

Михаил МИХАЛЕВ

Вижте още

Строят частно училище в Арбанаси

Галина Георгиева 6043 четения 0
Поредно признание за таланта си получи ученичката Мима Райкова от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия...

Ученичка завоюва първо място в национален конкурс за доброволчеството

Михаил Михалев 118 четения 0

Започва приемът във ВТУ, от първи декември стартира акцията „Рано рани“

БОРБА БГ 518 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *