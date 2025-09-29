Вицепрезидентът Илияна Йотова идва за откриването на учебната година във ВТУ

Вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще бъде почетен гост на тържественото откриване на академичната 2025/2026 година във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Припомняме, че през март Йотова беше избрана за Doctor honoris causa на Великотърновския университет. Тя беше предложена за званието от Инициативен комитет начело с проф. Николай Дойнов, председател на Съюза на българските читалища и заместник-председател на Съвета на настоятелите на Великотърновския университет.

Тържеството по официалното откриване ще се проведе на 1 октомври 2025 г. (сряда) от 11:00 ч. пред Паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на ректората. По традиция ректорът ще удари камбанката, символизираща началото на учебната година.

По-късно, вечерта, за всички студенти е предвидена дискотека на открито с култовия DJ Емо. Тя ще се състои в пространството пред ректората на учебното заведение.

Михаил МИХАЛЕВ