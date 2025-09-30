Проектът за АМ Русе – Велико Търново трябва да бъде реализиран до 2029 година
Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева се включи в Информационен ден, посветен на изграждането на пътното съоражение
„Проектът е от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно, с Егейско море.
Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции, за работни места“, подчерта Йорданка Чобанова.
Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.
„Очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от голямо значение за цялостното изпълнение на Програма „Транспортна свързаност“.
Безвъзмездната помощ, която предоставяме за изграждане на този обект – около 1 млрд. лв., е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма „Транспортна свързаност“.
Изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното изпълнение на програмата в срока, в който тези средства са разполагаеми за България“, посочи Георгиев.
Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 година,
когато тогавашният министър-председател Николай Денков заяви, че това ще бъде един от основните му приоритети.
В рамките на информационния ден беше представен актуалният строителен напредък по трасето на новоизграждащата се магистрала и техническите решения по строителството.
обходът на Бяла, по който се работи в момента, трябва да бъде завършен до средата на 2028 година.
„Строителството напредва с темповете, които в момента желаем. Хумусът е отстранен и добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е че
имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла,
където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент.