Депутатът Ангел Янчев предлага застрашените от затваряне училища да преминават оздравителна програма

Народният представител кани на общоградско протестно шествие срещу „Кроношпан“

ЕДНОМЕСЕЧНАТА КАМПАНИЯ „ПАРЛАМЕНТЪТ ОТИВА ПРИ НАРОДА“ НА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ИЗВАДИ НА ПОКАЗ НАЙ-БОЛЕЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ В РЕГИОНА, обобщи депутатът Ангел Янчев.

На нарочна пресконференция народният представител изнесе резултатите от срещите си с хората в 48 населени места в десетте общини – водната криза, лошо качество на въздуха, заплахата от закриване на училища и др.

„Най-ползотворна беше срещата в свищовското село Козловец. Над 150 души споделиха, че над 12 дни нямат капка вода, въпреки че имат обявен режим на водата. Повредени помпи и болничен на водопроводчика са довели до това селото буквално да остане на сухо за толкова дълго време. Освен това стана ясно, че има пълна безстопанственост по отношение на охраната на шахтите, помпите, крановете и т.н. След срещата още същата вечер водата беше пусната“, заяви Янчев.

Посочи, че в региона официално са регистрирани 24 населени места с режимно водоподаване, но реално са повече. Такава е ситуацията в село Обединение, което не фигурира в мрачната статистика, но също бедства по отношение на животворната течност.

По време на обиколките на преден план излязла и

ТЕМАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

След като училището в Ореш беше спасено от закриване с подкрепата на „Възраждане“, днес то посреща децата с подобрени условия. В този ред на мисли депутатът информира, че от партията ще предложат мащабни промени в Закона за предучилищното и началното образование.

Например – ако дадено училище е единствено в населеното място, вместо да бъде затворено, да започне да изпълнява тригодишна оздравителна програма и да стане защитено.

Янчев настоя и за връщане на старото райониране на учениците до VII клас.

„Ако живееш в кв. „Света гора“, то училището, в което можеш да учиш безплатно, е ОУ „Христо Ботев“. Ако не желаеш – има частно училище. Това означава и държавата да полага грижа за качеството на всяко едно училище, местната общност също да е ангажирана, а не да се лансират учебните заведения в градския център. Да, и сега има райониране, но то е различно от това, което беше до 1981 г. Сега то важи само за приема в първи клас“, коментира народният представител.

Депутатът призова също общинските съветници и гражданите

ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В МАЩАБНО ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ СРЕЩУ ДЕЙНОСТТА НА „КРОНОШПАН“

По думите му, ако друг не подаде заявление до кмета на старата столица до 2 октомври, от „Възраждане“ ще се заемат с организацията.

„На 11 октомври от 11:00 ч. с начален пункт шадраванът в кв. „Чолаковци“, към улица „Дълга лъка“ до централния портал на завода, ще се съберем, за да заявим ясно желанието си за незабавни действия срещу предприятието. Искаме принудителна административна мярка по Закона за околната среда – временно спиране на дейността до привеждане на производството към екологичните и здравни норми“, заяви той.

По време на пресконференцията беше засегната и темата за

ГОТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 2026 г. всеки жител на общината ще плаща по 46,46 лв. годишно и ще има допълнителен компонент за чистота, по 32 стотинки на кв. м от имота в града и до 12 ст. по селата.

Предстои проектонаредбата да бъде качена за обществено обсъждане, а през ноември да се гласува в местния парламент.

Янчев и общинският съветник Александра Трифонова обясниха, че с новите критерии таксата ще поскъпне за жителите на селата, тъй като в изчисленията на квадратурата влиза и дворът на имота.

Тези пък, които имат две жилища, ако не подадат декларация, че не обитават второто, ще платят служебно за двата имота.

Сумата, която ще дължат хотелите, ще се определя по броя легла, училищата – брой ученици, ресторантите – столове, а фирмите – работници.

Депутатът прогнозира, че промяната в наредбата ще подейства добре по отношение на противодействие на изборното корумпиране в направление уседналост на гласоподавателите.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката