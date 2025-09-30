Държавният фонд „Земеделие“ изплати близо 35 млн. лева на животновъди и пчелари по „де минимис“

Държавният фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 35 млн. лв. (34 656 125 лв.) по минималната помощ „де минимис“ (de minimis) на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства.

Подпомагане получиха 15 090 фермери, съобщиха от Фонда.

Държавната помощ се прилага съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Финансовата подкрепа се предоставя за преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Одобреният бюджет за минималната помощ е до 36 млн. лева. Срокът за изплащане на помощта е до 30 септември 2025 г. Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.

В началото на август Управителният съвет на ДФЗ утвърди на свое редовно заседание ставките по помощта „де минимис“ за 2025 г. Решението за предоставяне на държавната помощ беше обсъдено и взето на последния Консултативен съвет по животновъдство в диалог с браншовите организации, съобщиха от фонда тогава.

Във връзка с изтичане на периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ДФЗ уведомява всички бенефициери, че е необходимо да следят стриктно за крайната дата за извършване на дейностите по договора и за подаване на искане за плащане.

В случай, че бенефициер има подадено искане за промяна на договора, което още не е обработено от ДФЗ, е задължително той да подаде искане за плащане, като в него да отрази исканата промяна. Във всички случаи бенефициерите следва да подадат искане за плащане в нормативно регламентирания срок, с цел избягване прекратяване на договора, поради неспазване на задължението за подаване на искане за плащане в посочения в договора срок, посочват от Фонда. От ДФЗ напомнят, че при неспазване на задължението за подаване на искане за плащане в регламентирания срок, получените авансови или междинни плащания подлежат на възстановяване, ведно със законната лихва.

БТА