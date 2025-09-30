Издирват възрастна жена, изчезнала от дома си във Вишовград

ПОЛИЦИЯ, РОДНИНИ И ДОБРОВОЛЦИ ИЗДИРВАТ ВЕСКА НЕДЕЛЧЕВА, която е в неизвестност от петък. Възрастната жена страда от лека форма на деменция и е напуснала дома си във Вишовград без телефон, пари и документи за самоличност.

По думите на внука й Николай Светлозаров в деня на изчезването баба му е била облечена с червена блуза.

„Вече 72 часа нямаме никаква следа. В издирването освен униформените и семейството се включиха дрон и полицейско куче. Ловните дружини са уведомени, както и кметовете на съседните села и градове. Обходихме гори, поляни и запустели местности около Вишовград. Молим всеки, който я е забелязал или я види, да съобщи на телефон 0878 479 023“, заяви той.

Николай допълни, че са прегледани всички камери за видеонаблюдение в близост, но жената не е засечена на нито една от тях.

Той и семейството се надяват на чудо и някой да я е прибрал в дома си.

Галина ГЕОРГИЕВА